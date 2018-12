Più ottimizzato che mai il Huawei Mate 20 Pro con aggiornamento 146 | risolto il problema

optimaitalia

(Di lunedì 3 dicembre 2018)Il20 Pro riceve unmolto importante che punta all'ottimizzazione di determinate funzioni, lato sicurezza e non solo. L'updtae, nello specifico, è il numero 146 e ha un peso abbastanza notevole di 559 MB, motivo in più per analizzarne tutti i plus aggiuntivi per il telefono.La prima cosa che balza agli occhi leggendo il changelog ufficiale del rilascio per il20 Pro riguarda la funzione di sblocco del telefono con il riconoscimento facciale. Gli esperti promettono, dopo l'installazione del pacchetto, migliorate prestazioni di riconoscimento in determinati scenari, anche quelli "al limite" come negli ambienti meno luminosi.Sempre per quanto riguarda l'aspetto sicurezza, il20 Pro con l'ultimodella serie vedeanche l'utilizzo del sensore per le impronte digitali. La velocità di sblocco del device è ora ...