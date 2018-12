Settimana Italia-Cina della scienza - della tecnologia e dell'innovazione - Key4biz : ...e della Ricerca Marco Bussetti e il Ministro della scienza e della tecnologia della Repubblica Popolare Cinese Wang ZhiGang parteciperanno all'inaugurazione della Settimana Italia-Cina della scienza, ...

Italia-Cina : domani inaugura Settimana dedicata a scienza e tecnologia : Milano, 3 dic. (AdnKronos) - inaugura domani la Settimana Italia-Cina della scienza, della tecnologia e dell'Innovazione, in programma fino 6 dicembre a Milano, Roma, Cagliari e Napoli. Saranno presenti a Milano il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti, il ministro

Coppa del Mondo di Cucina : l'Italia trionfa con il primo posto : Si tratta di una competizione fortemente sentita perché è una delle più importanti al Mondo e che si svolge ogni quattro anni all'interno del Salone internazionale della gastronomia, Expogast . Una ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia a due facce con Lituania e Polonia - per la Cina c’è ancora da sudare : Un’Italia a due facce quella vista negli ultimi appuntamenti delle Qualificazioni al Mondiale 2019. Tra giovedì e domenica, la Nazionale di Basket maschile allenata da Meo Sacchetti ha disputato la terza e la quarta partita della seconda fase del girone eliminatorio per accedere alla prossima rassegna iridata in programma in Cina. Gli azzurri hanno affrontato Lituania e Polonia con la consapevolezza che una vittoria avrebbe significato un ...

Qualificazioni Mondiali Basket 2019 - l’Italia crolla in Polonia : Sacchetti non stacca il pass per la Cina - qualificazione rimandata : Qualificazioni Mondiali Basket 2019, l’Italia perde contro la Polonia ma mantiene comunque il vantaggio nel doppio confronto Qualificazioni Mondiali Basket 2019, l’Italia ha perso sul parquet della Polonia in una serata nera per i nostri azzurri. Meo Sacchetti ed i suoi ragazzi avrebbero potuto staccare il pass per la Cina già questa sera, ma tale impresa è rimandata data la sconfitta contro Lampe e soci. Il centrone polacco ci ...

Dazi - Giansanti (Confagricoltura) : “intesa Usa-Cina importante per l’agricoltura Italiana ed europea” : “E’ un accordo di rilievo anche per l’agricoltura italiana ed europea, che hanno bisogno di mercati aperti alla libera ed equa competizione senza Dazi e misure di ritorsione”. Lo ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a proposito dell’accordo raggiunto ieri, 1 dicembre, tra i leader di Stati Uniti e Cina ai margini della riunione del G 20 che si è svolta a Buenos Aires, in Argentina. Secondo l’accordo, gli Stati ...

LIVE Polonia-Italia - Qualificazioni Mondiali basket in DIRETTA : Azzurri - serve la vittoria per volare in Cina : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Polonia-Italia, quarto impegno per la Nazionale italiana di basket maschile nella seconda fase delle Qualificazioni al Mondiale 2019. La partita è decisiva per il cammino della formazione azzurra guidata da Meo Sacchetti: dopo il successo di giovedì contro la Lituania, basta infatti una vittoria per acquisire la matematica certezza della partecipazione alla prossima rassegna iridata, che si terrà in ...

Legge di Bilancio : Bagnai - Lega - - è politica espansiva - Francia e Germania hanno rallentato trascinando anche Italia : Roma, 02 dic 15:45 - , Agenzia Nova, - Il senatore della Lega, Alberto Bagnai, intervenendo alla trasmissione "1/2 in più" su Rai3, ha affermato in tema di manovra economica:... , Rin,

La nazionale Italiana ha vinto la Coppa del Mondo di Cucina : Alla Culinary World Cup 2018 in Lussemburgo, i cuochi della nazionale azzurra hanno trionfato, ottenendo l'oro nella competizione culinaria più importante del Mondo

Alla Culinary World Cup 2018 - La nazionale Italiana ha vinto la Coppa del Mondo di Cucina : Alla Culinary World Cup 2018 in Lussemburgo, i cuochi della nazionale azzurra hanno trionfato, ottenendo l'oro nella competizione culinaria più importante del Mondo. Trenta squadre nazionali ed oltre duemila partecipanti, tra singoli chef e squadre regionali, si stanno sfidando in una competizione mondiale che andrà avanti fino a mercoledì prossimo.Intanto la nazionale italiana è già salita sul podio più ...

Dazi : Confagri - intesa Usa-Cina importante per l’agricoltura Italiana : “E’ un accordo di rilievo anche per l’agricoltura italiana ed europea, che hanno bisogno di mercati aperti alla libera ed equa competizione senza Dazi e misure di ritorsione“. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a proposito dell’accordo raggiunto ieri, tra i leader di Stati Uniti e Cina ai margini della riunione del G20 che si è svolta a Buenos Aires, in Argentina. Secondo l’accordo, gli Stati Uniti non ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia in Polonia per prenotare il volo per la Cina : Domenica 2 Dicembre 2018 potrebbe diventare una data storica per il Basket italiano, perchè la Nazionale potrebbe tornare a giocare un Mondiale. All’Italia basta una vittoria contro la Polonia a Danzica (palla a due alle ore 20.15), ma la certezza matematica potrebbe anche arrivare prima dell’inizio della partita in caso di vittorie di Olanda e Lituania contro Ungheria e Croazia. La squadra di Sacchetti non ha comunque intenzione di ...

Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : le voci dei protagonisti da Riccione. Cesare Butini : “L’Italia va in Cina per fare meglio di Windsor” : E’ calato il sipario sull’edizione 2018 degli Assoluti invernali di Nuoto in vasca a Riccione. L’Italia è pronta e va in Cina, per i Mondiali ad Hangzhou (Cina), con ambizioni e prospettive. Questa due giorni romagnola ha confermato che il Bel Paese ha diverse frecce al proprio arco e la crescita riscontrata negli Europei di Glasgow, nella pisCina di 50 metri, può riverberarsi in un contesto più impegnativo come quello della ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo - Viviani non trascina l'Italia : male il quartetto azzurro nell'Omnium : Il rientro di Elia Viviani nel quartetto azzurro dell'Omnium alla prova di Coppa del Mondo di Berlino non basta: male gli azzurri, meglio le ragazze La Coppa del Mondo di Ciclismo su pista non inizia con il piede giusto per Elia Viviani e colleghi. Il quartetto azzurro, impegnato ieri nella prova dell'Omnium a Berlino, non ha dato l'esito sperato, facendo ...