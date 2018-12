Torino | è tornato Mazzarri | ' Sto bene E quando vinco sto ancora meglio'

Juventus - Emre Can tornato a Torino dopo l'operazione. CR7 sorridente sul jet privato : Due i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri ai suoi ragazzi, tornati al lavoro sul campo. Il modo migliore per ricaricare le batterie in vista delle prossime sei partite. Un tour de force ...

Juventus : Emre Can è tornato a Torino : ANSA, - Torino, 19 NOV - Emre Can è tornato oggi a Torino dopo l'intervento chirurgico per il modulo tiroideo e la successiva convalescenza. Il centrocampista tedesco ha incontrato lo staff medico per ...

Juventus - Pjanic è tornato a Torino ed è già alla Continassa per allenarsi : Quella di oggi è una domenica di relax per la Juve. Infatti, i bianconeri stanno godendo di due giorni di riposo prima di tornare alla Continassa nella giornata di martedì. Dal 20 novembre dunque la Juventus inizierà a mettere nel mirino il match contro la Spal e Massimiliano Allegri ritroverà anche i primi nazionali. Inoltre, in casa bianconera si dovrà fare il punto della situazione sugli infortunati, in questo momento sono infatti fermi ai ...

Torino - il ds Petrachi : 'Belotti out dalla Nazionale? Dimostrerà che è tornato' : Gianluca Petrachi , direttore sportivo del Torino , parla di Andrea Belotti a Sky Sport : 'Quando uno non viene convocato in Nazionale c'è amarezza, è l'espressione più bella e una soddisfazione unica. Però Andrea credo abbia il carattere giusto per dimostrare che è tornato, ...

Torino-Fiorentina - le pagelle : Sirigu finale strepitoso. Che Rincon : è tornato El General : TORINO - Ecco le pagelle di Torino e Fiorentina dopo il pareggio, 1-1, tra le squadre di Mazzarri e Pioli . TORINO Sirigu 7.5 Grandissimo protagonista nel finale. Un paio di grandi uscite e due ...