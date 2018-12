Lazio | Inzaghi Non sappiamo più vincere | al 45' volevo cambiarli tutti

Lazio - Inzaghi : 'Primo tempo terribile - al 45' avrei cambiato tutti' : Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato dopo il pareggio sul campo del Chievo ai microfoni di Sky Sport: 'Peggio di così nel primo tempo non potevamo fare, l'ho detto ai ragazzi. Abbiamo sbagliato l'atteggiamento, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Un primo tempo così non l'avevamo mai ...

Lazio - Inzaghi alza la voce : "Avrei voluto cambiarli tutti..." : Dopo l'1-1 col Chievo , Inzaghi non nasconde l'amarezza per quanto visto in campo. " Abbiamo avuto un approccio pessimo, non abbiamo mai giocato così male sotto la mia gestione - ha spiegato il ...

Chievo-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi sceglie Correa con Immobile : Chievo e Lazio si affrontano al Bentegodi in una sfida di capitale importanza per entrambe le compagini: i padroni di casa vogliono infatti dare un seguito all'impresa di Napoli, dove la scorsa...

Inzaghi : "Col Chievo servirà la vera Lazio" : 'Perdere non fa mai piacere ma lo avevo messo in preventivo perché, dopo aver conquistato la qualificazione con due turni d'anticipo, siamo andati a Cipro con un lavoro diverso nelle gambe e con la ...

Lazio - Inzaghi non si fida : a Verona tornano i titolari : La parla d'ordine è ripartire. Perché la Lazio è reduce da una sconfitta, quella di Europa League con l'Apollon, che, per quanto indolore, è pur sempre una sconfitta. E, ancor di più, perché nelle ...

Lazio - Inzaghi lancia l’allarme su Luis Alberto : le ultime : Ciò che in questa stagione sta mancando maggiormente alla Lazio sono sicuramente le prestazioni di Luis Alberto, uno dei più positivi nel corso della passata stagione in cui ha raggiunto la doppia cifra sia in termini di gol che di assist. Il calciatore continua ad essere un obiettivo del Siviglia, che però non è disposto ad offrire la cifra richiesta da Lotito. La domanda biancoceleste, quantificabile in 60 milioni, è stata eccessiva in ...

Chievo Lazio - la conferenza di Simone Inzaghi in diretta live : live 16:10 1 dic Dubbio sulla trequarti per Inzaghi, con Luis Alberto e Correa in lotta per un posto. Leiva unico indisponibile. 16:09 1 dic Il Chievo, ultimo in classifica con 1 punti, vive però un ...

Chievo-Lazio - probabili formazioni : Inzaghi tenta l’allungo Champions : Il ko in Europa League contro i ciprioti dell’Apollon è già alle spalle, peraltro un ko che non ha prodotto nessuna grave conseguenza se non lo scivolamento al secondo posto nel girone di qualificazione. Inzaghi e la sua Lazio sono già con la testa al Campionato dove puntano a sfruttare al massimo lo scontro diretto […] L'articolo Chievo-Lazio, probabili formazioni: Inzaghi tenta l’allungo Champions proviene da Serie A News ...

Apollon-Lazio - Inzaghi : “Ho trovato le risposte che cercavo - contento per il debutto di Armini” : A margine della sconfitta della Lazio nel match di Europa League con l’Apollon, Simone Inzaghi è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del tecnico biancoceleste: “Dispiace sempre perdere a livello europeo, ma la qualificazione era già arrivata nella scorsa giornata. Abbiamo commesso qualche errore, abbiamo perso meritatamente. Dopo 30′ l’Eintracht Francoforte già vinceva. Ripeto, dispiace ...

Europa League - il turnover tradisce Inzaghi : Lazio sconfitta a Nicosia [FOTO e VIDEO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

Lazio - ecco l'arma segreta di Inzaghi in Europa League : Cambi decisivi. In Europa Inzaghi schiera spesso chi ha giocato meno, ma sono i cambi, e quindi i titolari, ad aver deciso gli incontri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in ben otto occasioni hanno segnato giocatori subentrati dalla panchina, di cui 6 nelle precedente edizione dell'Europa League. Sono l'arma segreta di Inzaghi. CAMBI DECISIVI - In questa, di ...