La volontaria dell' anno | Critiche su Silvia Romano? Troppi stereotipi

L'Oscar del volontariato all'ex guardia della regina Elisabetta. A ricevere il premio anche una giovane belga : ... per l'ampliamento della scuola locale formando i docenti, per creare una biblioteca, un'aula di scienza e una di informatica . Sposato, con cinque figli e numerosi nipoti, oggi dice: "Mi sento un ...

Crolla finestrone dell'ospedale addosso a un paziente - salvato da una volontaria che fa da scudo : Crolla finestrone dell'ospedale addosso a un paziente, salvato da una volontaria che fa da scudo È successo la scorsa mattina al Borea di Sanremo durante un trasferimento di routine di un paziente, ...

[L'analisi] Ecco cosa c'è dietro il rapimento della volontaria Silvia Romano : Ma noi vogliamo vedere soltanto la cronaca di un sequestro, per altro pronunciando sentenze sulle persone e sulla storia di un mondo che un tempo conoscevamo e che oggi ci sforziamo di ignorare fino ...

Violenza sulle donne - Istat : “Nel 2017 in 49mila si sono rivolte ai Centri. Il 56% delle operatrici ci lavora da volontaria” : sono 49.152 le donne che si sono rivolte ai Centri antiViolenza nel 2017. Tra loro, 29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla Violenza. Il 27% dei centri pubblici ha però difficoltà ad accoglierle per mancanza di posti. Tra le 4.400 operatrici, il 56,1% è stato impegnato esclusivamente in forma volontaria. E’ quello che emerge dalla prima indagine dell’Istat su questi servizi, condotta in collaborazione con il dipartimento ...

volontaria sequestrata in Kenya - altri 6 arresti - Capo della polizia : 'Ottimisti sul ritrovamento' : Il sequestro della Volontaria milanese Silvia Costanza Romano , rapita martedì in Kenya , "è un episodio terribile che stiamo seguendo dall'inizio con l'unità di crisi della Farnesina". Lo ha detto il ...

Silvia - è caccia a tre somali - presi 14 complici dei rapitori della volontaria : 007 in campo : ... escludendo gruppi legati alla jihad per il timore che un fatto così eclatante possa incidere sul turismo e sull'economia locale. L'Italia è pronta a trattare, ma il timore è che le tracce portino ...

Cosa sappiamo sul rapimento della volontaria Silvia Romano in Kenya : 14 persone sono state arrestate, ma non si conosce ancora l'identità dei rapitori e non è stato chiesto un riscatto

Pastori o jihadisti Shabaab dietro al rapimento della volontaria italiana | : I sequestratori cercavano proprio lei, la “straniera”. Le piste puntano sui nomadi Orma e i jihadisti somali

Cosa sappiamo della volontaria rapita in Kenya : La polizia Kenyana ha diffuso qualche piccolo aggiornamento, ma ancora non si conosce l'identità dei rapitori e non è stato chiesto un riscatto

Pastori o Shabaab dietro il rapimento della volontaria : «Aiutami Ronald. Per favore aiutami». Questo l’ultimo grido disperato di Silvia Costanza Romano, la 23enne milanese, rapita da un commando armato a Chakama, villaggio rurale del Kenya a 60 chilometri da Malindi, area turistica frequentata da moltissimi italiani. I sequestratori sono andati a colpo sicuro, alla ricerca del «mgeni» (lo straniero in ...

Roma - i lavoratori della cultura in piazza : «non facciamo volontariato - il lavoro va pagato» : «Noi non facciamo questo lavoro per sport o perché durante la giornata non sappiamo cosa fare: lo facciamo per vivere» scandiscono uno ad uno i rappresentanti delle associazioni di attori, lavoratori ...