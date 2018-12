La Manovra alla prova degli emendamenti Pensioni d' oro | reddito e quota 100 | c' è da

Pensioni e reddito di cittadinanza nella Manovra - nessun emendamento alla Camera : L’esecutivo guidato dal premier Giuseppe Conte e la maggioranza parlamentare costituita da Movimento 5 stelle e Lega stanno cercando si superare gli ostacoli sulla legge di Bilancio 2019 con la presentazione di diversi emendamenti, tra i quali, però, mancano quelli sulle Pensioni e sul reddito di cittadinanza, secondo quanto si apprende da La Repubblica e dal Tg1. Sono 54 gli emendamenti presentati oggi dal governo in commissione Bilancio alla ...

Manovra - 54 emendamenti M5s-Lega alla Camera. Il leghista Borghi : “Di reddito e riforma pensioni se ne parla al Senato” : Sono 54 gli emendamenti M5s-Lega alla Manovra depositata nelle scorse ore alla Camera: 15 del governo e 39 dei relatori. Non ci sono quelli che riguardano reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni. “I termini sono scaduti”, ha detto il presidente leghista della Commissione Bilancio a Montecitorio Claudio Borghi, “quindi, per trattare i due pilastri dalla Manovra a questo punto se me parla al Senato”. In Manovra, ...

Quota 100 e reddito fuori dagli emendamenti alla Manovra : Tanta attesa per nulla. La lunga nottata della riscrittura della manovra - quella della trattativa tra Lega e 5 Stelle - si è conclusa in mattinata con l'arrivo a Montecitorio di un pacchetto di 56 emendamenti dove non c'è traccia di Quota 100, reddito di cittadinanza e taglio delle pensioni d'oro. È il segnale, tangibile, di un cantiere ancora nel caos. Perché se la trattativa con l'Europa è oramai innestata ...

Manovra - Boccia : rivederla o si rischia di tornare alla crisi : 'Cioè - ha proseguito - quali impatti sull'economia reale avrà la Manovra economica. Se avrà l'impatto solo categoriale ed espansivo, in deficit ndr., e quindi porta il Paese indietro perché realizza ...

Manovra - Boccia - Confindustria - : rivederla o si rischia di tornare alla crisi : LEGGI ANCHE Economia italiana sottozero, Pil giù dello 0,1%. Ma con l'Ue è disgelo sulla Manovra 'Potremmo ritornare alla crisi. I dati ci dicono che ci stiamo avviando ad una fase di decrescita che ...

I "conti in tasca" alla Manovra : quanto può costare alle imprese italiane : Nel 2019 l’applicazione del disegno di legge di Bilancio comporterà alle aziende italiane un aggravio di gettito di 6,2...

Ponte e maltempo - la Liguria aspetta mezzo miliardo dalla “Manovra” | : Ma sul saldo della legge di Bilancio pesano le incognite Ue. Nessuno stanziamento per gli inquilini della zona arancione

Ancora tensioni sul testo. E alla Camera la Manovra slitta : Un nuovo stallo sulla manovra economica fa slittare l'arrivo del testo a Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma domani sera alle 19. Per questo la commissione, che dovrà esaminare gli emendamenti del governo e le circa 500 proposte di modifica presentate dai gruppi, è stata convocata per domenica alle 14. "Una volta che avrò questi dati, potrò dare un calendario ...