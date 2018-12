MotoGp Ducati | Dovizioso | «Ottima conclusione»

MotoGp Ducati - Petrucci : «A Jerez abbiamo raccolto dati importanti» : Jerez - 'Facendo un bilancio di questi quattro giorni di test, compresi quelli di Valencia, devo dire che sono molto contento' . Così Danilo Petrucci al termine del secondo giorno di prove a Jerez de ...

MotoGp – Tensione tra Honda e Ducati per via di Lorenzo - Tardozzi senza mezze misure : “bravi a copiarci” : Interrogato sul nuovo rapporto tra Honda e Lorenzo, Tardozzi non ha lesinato una frecciatina velenosa al team giapponese Jorge Lorenzo ha cominciato un nuovo capitolo della propria carriera, passando alla Honda dopo due anni non proprio convincenti in Ducati. Il pilota spagnolo farà coppia con Marc Marquez, provando a contendere con la stessa moto il titolo al campione del mondo in carica. Sulla nuova avventura del maiorchino si è ...

MotoGp - Petrucci sorride dopo Jerez : 'sorpreso dalla mia Ducati - Marquez mi studia! Dovizioso? Lo stimo troppo!' : Danilo Petrucci può sorridere dopo i due giorni di test a Jerez: la Ducati va forte e se ne accorge anche Marc Marquez. Intanto il rapporto con Dovizioso migliora giorno per giorno Due giorni di test ...

MotoGp - Bautista grato alla Ducati : “felice per la fiducia accordatami - da domani testa alla Superbike” : Il pilota spagnolo ha ringraziato la Ducati per avergli permesso di scendere in pista nella due giorni di test a Jerez Con la seconda giornata di test ufficiali MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera si è anche conclusa l’attività in pista del 2018 per team e piloti. Dopo due mesi di pausa invernale le squadre si ritroveranno all’inizio del prossimo anno in Malesia dove, dal 6 all’8 febbraio, si svolgerà la tradizionale prima sessione ...

MotoGp - Dovizioso svela un importante retroscena : “per la prima volta abbiamo usato la Ducati 2019” : Il pilota forlivese ha rivelato di essere molto soddisfatto per essere riuscito a portare già in pista la moto in configurazione 2019 Con la seconda giornata di test ufficiali MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera si è anche conclusa l’attività in pista del 2018 per team e piloti. AFP/LaPresse Dopo due mesi di pausa invernale le squadre si ritroveranno all’inizio del prossimo anno in Malesia dove, dal 6 all’8 febbraio, si ...

MotoGp - Test Jerez - Day 2 : che sorpresa Nakagami! Valentino Rossi fuori dalla top 10 - novità per Ducati e Honda [TEMPI] : E' Nakagami il più veloce della seconda giornata dei Test di Jerez de la Frontera: tante novità in pista oggi in Spagna, Valentino Rossi fuori dalla top ten E' terminata con un po' di anticipo la ...

MotoGp - Test Jerez 2018 : seconda giornata. Takaaki Nakagami brucia Marquez e Vinales - bene le Ducati - Rossi fatica : Si sono conclusi ufficialmente i Test riservati alla MotoGP di Jerez de la Frontera. Sul tracciato andaluso sono andate in scena le ultime otto ore a disposizione dei piloti per provare le moto in versione 2019, prima di salutarle fino a febbraio quando sarà la volta dei Test di Sepang. La giornata odierna ha visto tutti i protagonisti girare il più a lungo possibile per incamerare dati preziosi, evitando la parte iniziale e finale della ...

MotoGp – Test Jerez - la Honda copia la Ducati : non solo il serbatoio - nuova carena alata per Lorenzo : Non solo il serbatoio: la Honda copia alla Ducati anche le ali. carenatura alata per Jorge Lorenzo nella seconda giornata di Test a Jerez de la Frontera E’ in corso la seconda ed ultima giornata di Test di MotoGp a Jerez de la Frontera. Dopo la sessione di ieri, i piloti della categoria regina sono scesi nuovamente in pista per continuare il loro lavoro sulle moto in vista della stagione 2019. Jorge Lorenzo ha attirato ...

MotoGp Ducati - Pirro : operazione alla spalla riuscita : MODENA - Intervento riuscito per Michele Pirro, che è stato sottoposto a un'operazione chirurgica alla spalla destra che era programmata da tempo ed è necessaria a migliorare la condizioni fisiche del ...

MotoGp - operazione riuscita per Michele Pirro : il pilota della Ducati saluta tutti dal letto d’ospedale [FOTO] : Il collaudatore della Ducati si è sottoposto ad intervento chirurgico alla spalla, sui social poi ha tranquillizzato tutti sull’esito dell’operazione operazione riuscita, problema risolto e spalla tornata come nuova. Michele Pirro si è sottoposto nella serata di ieri all’intervento resosi necessario dopo la terribile caduta del Mugello, quando il collaudatore della Ducati si rese protagonista di un incidente davvero ...

MotoGp – Test di Jerez - Petrucci soddisfatto : “il feeling con la Ducati è buono - abbiamo lavorato sul passo” : Giornata positiva per Danilo Petrucci a Jerez, il ternano ha chiuso al comando la giornata di Test in sella alla sua Ducati Si è conclusa alle 17:30 di oggi la prima giornata di Test ufficiali MotoGp sul Circuito di Jerez de la Frontera, il meteo soleggiato ed una temperatura primaverile hanno consentito a team e piloti di sfruttare appieno il tempo in pista per questa ultima tornata di Test del 2018. I piloti del Ducati Team hanno ...