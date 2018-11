Formazione neoassunti online | si parte dalla compilazione del Bilancio Iniziale

Formazione neoassunti : la piattaforma Indire è aperta : Come anticipato precedentemente, oggi pomeriggio 26 novembre, è stata attivata la piattaforma dedicata dell'Indire: neoassunti.Indire. it/2019. La sua apertura dà l'avvio alla Formazione online dei docenti assoggettati all'anno di prova e Formazione (ossia i docenti neoassunti e quelli con passaggio di ruolo), compresi i docenti al terzo anno FIT (per questi ultimi sarà presente una specifica sezione). Per l'anno di prova dei docenti neoassunti ...