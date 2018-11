Natale nella famiglia 2 0 | come sopravvivere alle feste nell’era digitale

Mina canta Lucio Battisti nella raccolta Paradiso - la tracklist con 2 inediti è il regalo di Natale che ci meritiamo : Mina canta Lucio Battisti nella raccolta Paradiso, in uscita il 30 novembre: la più grande voce femminile italiana e uno dei più grandi tra i cantautori italiani, certamente indimenticabile, si incontrano in quello che possiamo definire senza ombra di dubbio un regalo per la musica e per gli appassionati della canzone d'autore nostrana. Mina e Battisti, la tigre di Cremona e il poeta milanese quasi stonato, sono un connubio dal fascino ...