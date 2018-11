Il Black Friday di OnePlus sconta gli accessori fino al 50% Intanto via ad un contest

Black Friday - le migliori offerte dalla Cina : Anche la Cina partecipa attivamente al Black Friday 2018. Quali sono i migliori store di Pechino e dintorni da tenere sott’occhio per il grande evento che si appresta a scattare il prossimo 23 novembre? Abbiamo selezionato sette rivenditori basati nel grande paese asiatico che possono andare a offrire prodotti (soprattutto elettronici) a prezzi interessanti. E inoltre anche una vasta scelta di gadget alternativi e differenti dai cataloghi ...

Scatta il Black Friday al Giovanni da Udine : Scatta la febbre da Black Friday al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Venerdì 23 novembre, infatti, si potranno acquistare i biglietti per una lista selezionata di titoli di prosa, musica e danza ...

Le offerte Amazon di mercoledì per la Black Friday Week : ...90' , -49%, Suunto, Spartan Ultra Bianco a 329,90' , -49%, Suunto, Spartan Ultra Stealth Titanium a 369,90' , -51%, Suunto Spartan Sport Donna, Rosa a 219,90' , -39%, Suunto Spartan Sport Atletica ...

Black Friday Mediaworld - le migliori offerte : I volantini Black Friday 2018 di Mediaworld sono stati diffusi a inizio della Black Friday week mantenendo le promesse di occuparsi di “Elettronica, smartphone, tablet, tv e molto altro ancora, acquistabili online e in negozio”. Da lunedì 19 novembre si parte con anteprime di prodotti recenti e le offerte aumenteranno sin dalla mezzanotte tra mercoledì 21 e giovedì 22 novembre per toccare l’apice proprio venerdì, sia nei negozi fisici sia ...

Black Friday Euronics - le migliori offerte : Tra i primi prodotti a essere svelati tra i vari volantini Black Friday 2018 c’è stato quello di Euronics che in realtà anticiperà al 22 novembre anche lui arrivando fino al Cyber Monday del lunedì 26 successivo. La formula è piuttosto semplice con 100 prodotti fino al 50% e 50 prodotti al 50%. Possiamo trovare gli smartphone Huawei P20 (con Huawei Band 2 Pro) e Samsung Galaxy A6, la console Sony PS4 1 tb con due Dualshock e Red Dead ...

Black Friday Unieuro - le migliori offerte : Sui volantini Black Friday 2018 di Unieuro c’è Rocco Siffredi, testimonial non a caso del sottile claim “Il Black Friday più lungo di sempre” dato che il periodo promozionale è già iniziato e andrà a durare fino al 26 novembre agganciandosi al Cyber Monday. Con sconti fino al 60%. Dopo il riscaldamento dell’11 novembre con la promozione no IVA che andava di fatto a scontare del 22% tutti i prodotti, si può già sapere su cosa puntare ...

Black Friday : secondo giorno di offerte Ryanair e voli da 4 - 99 ' : ... cosa è cambiato dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina A Mont-Saint Michel arriva la marea del ...

Salute - la psicologa : “Ansia per il Black Friday e rischio per gli shopping maniaci” : La sindrome da shopping compulsivo è una vera e propria patologia che crea dipendenza, è esplosa con il commercio on line e, col Black Friday alle porte, è alto il rischio che torni a farsi sentire. “Lo shopping compulsivo è una condizione clinica caratterizzata da un impulso irrefrenabile a comprare, che produce una forte tensione emotiva tale da non estinguersi nemmeno dopo l’avvenuto acquisto o che comunque si risolve solo per un ...

Smartphone Honor in offerta per il Black Friday su Amazon : Per il periodo di offerte più atteso dell’anno, la cinese Honor di Huawei non si limita a comparire nel proprio e-commerce online con offerte e sconti imbattibili, ma approda anche su Amazon. Honor 9 Lite, leggi di più...