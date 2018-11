Coppa del Mondo | Vonn costretta a saltare le gare di Lake Louise per infortunio

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Lisa Vittozzi “Gli allenamenti vanno bene - voglio subito partire bene” : La nazionale italiana di Biathlon sta completando gli allenamenti in Norvegia a Sjusjoen. Ultimi giorni di preparazione in vista della prima tappa dell’anno in Coppa del Mondo a Pokljuka, dove dal 2 al 9 Dicembre è in programma un’intera settimana di gare. Lisa Vittozzi, una delle azzurre più attesa della stagione, ha parlato (dal sito FISI) di questi giorni d’allenamento: “In Norvegia l’allenamento sta andando ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : Federica Brignone “Non ho mai fatto un allenamento così intenso. A Killington sarà spettacolo” : Continua la fase di allenamento per le azzurre a Copper Mountain. Brignone e compagne saranno protagoniste nel fine settimana a Killington, dove sono in programma un gigante ed uno slalom. Proprio la milanese è attesa ad un risultato importante dopo il secondo posto ottenuto all’esordio a Soelden. Dal sito della FISI, si possono prendere proprio le dichiarazioni della stessa Brignone su questi giorni di allenamento: ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : il ritorno di Therese Johaug. Tanta rabbia in corpo : dalle lacrime dopo la squalifica alla gioia del rientro : Gettare al vento due stagioni della propria lanciatissima carriera con una doppia squalifica negli anni più belli e potenzialmente prolifici per quella che si ritiene un’ingiustizia. C’erano tutti i presupposti perché Therese Johaug, trovata positiva al Clostebol, crollasse sotto i colpi di quello che si poteva pensare fosse un macigno capace di schiacciarla. L’anabolizzante assunto secondo lei (ma con conferma del medico) a seguito di una ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Christof Innerhofer insegue una seconda giovinezza e sogna una stagione da protagonista : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 è pronta per sbarcare in nord-America per il primo fine settimana di gare a Lake Louise in Canada. Come consuetudine, le gare di fine novembre sanciscono anche l’avvio delle specialità veloci, dopo lo slalom gigante di Soelden (non disputato) e lo speciale di Levi vinto da Marcel Hirscher. Sulla pista Men’s Olympic Downhill vedremo finalmente il primo supergigante e la prima discesa della ...

Lawyers’ Tennis Cup - i risultati del 5° turno della “Coppa Davis degli avvocati” : Lunedì 19 novembre 2018 presso il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa si sono disputati due incontri della seconda giornata dei gironi di qualificazione della Lawyers’ Tennis Cup validi per il Girone A. Nel primo incontro della serata Game Set Lex (squadra dello studio Daverio Florio) si è imposta per 3 a 0 sui semifinalisti dello […] L'articolo Lawyers’ Tennis Cup, i risultati del 5° turno della “Coppa Davis degli avvocati” è ...

Sci alpino – Coppa del mondo : oggi la discesa maschile di Lake Louise - sette azzurri in gara : Alle 20.15 la prima prova nella discesa maschile di Lake Louise: Fill parte per secondo, Innerhofer ha il 4, Paris il 13 Si parte alle ore 20.15 italiane, le 12.15 locali, e il primo a testare la neve della pista olimpica di Lake Louise sarà il norvegese Kjetil Jansrud, poi subito dopo toccherà all’azzurro Peter Fill. È la prima delle tre prove previste sull’impianto canadese, perché la stagione di Coppa del mondo di discesa ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : i favoriti per la classifica generale. Sarà discorso tutto tedesco? : tutto pronto per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale che si aprirà nel week-end con il consueto appuntamento sul catino di Igls, ad Innsbruck (Austria). Nove tappe, da novembre a febbraio, con tre appuntamenti (compreso quello austriaco) che comprenderanno anche le innovative prove sprint, ad assegnare punti in più per la sfera di cristallo. Andiamo a scoprire i favoriti per la conquista della coppetta in ogni categoria. Singolo ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : ad Algeri rientrano Elisa Di Francisca e Martina Batini : La Coppa del Mondo di fioretto femminile fa tappa ad Algeri questo fine settimana e in casa Italia ci sono due grandi ritorni, quello di Elisa Di Francisca e Martina Batini. Entrambe rientrano nel circuito mondiale dopo la lunga pausa per le rispettive gravidanze e sarà subito una gara importante per valutare lo stato di forma delle due fiorettiste azzurre. Escludendo le qualificazioni agli Assoluti, Elisa Di Francisca manca su una pedana ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori e Martina Rizzelli ripartono da Cottbus verso le Olimpiadi - grandi novità al maschile : L’Italia sarà presente con ben cinque atleti alla prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che andrà in scena a Cottbus (Germania) durante il weekend del 22-25 novembre. A Cottbus (Germania) incomincia la corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, i vincitori delle varie classifiche di specialità staccheranno il pass per la prossima rassegna a cinque: otto tappe in programma, la 43^ edizione del Turnier der Maister ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2018 : a che ora iniziano le gare e come vederle in tv e streaming : Dopo il weekend a Levi, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa a Killington e saranno ancora protagoniste le discipline tecniche. Infatti sono in programma un gigante ed uno slalom. Mikaela Shiffrin punta alla doppietta. L’americana è la grandissima favorita in slalom, mentre in gigante dovrà vedersela con una concorrenza molto più ampia. Infatti per la vittoria ci sarà una lotta apertissima tra la francese Tessa Worley, la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2018 : a che ora iniziano le gare e come vederle in tv e streaming : Dopo l’esordio stagionale rappresentato dallo slalom speciale di Levi, con la consueta vittoria di Marcel Hirscher, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 saluta il Vecchio Continente e sbarca in Canada per il fine settimana di Lake Louise. Si inizia a fare sul serio con le prime due prove di velocità. Sabato 24 novembre toccherà alla discesa libera, mentre nella giornata di domenica gli atleti saranno impegnati nel supergigante. Sarà ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : le favorite per la classifica generale. Tutte alla caccia di Natalie Geisenberger : Nel fine settimana scatta ufficialmente la Coppa del Mondo di Slittino 2018-2019 con la tappa austriaca di Innsbruck. Saranno nove gli appuntamenti di questa nuova stagione, mentre a livello femminile sarà solamente una la grande favorita, la tedesca Natalie Geisenberger. La slittinista nata a Monaco di Baviera, infatti, non ha la minima intenzione di rallentare nel suo dominio assoluto nella specialità. La classe 1988, per far capire la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Peter Fill sulle orme dei grandi vecchi del passato. A 36 anni per stupire ancora : Ci sono campioni che hanno sconfitto l’avanzare del tempo, che con il passare degli anni hanno saputo ancora ottenere grandi risultati, nonostante la carta d’identità cominciasse a servire il conto. Peter Fill è sicuramente uno di loro, anzi il nativo di Bressanone è proprio l’esempio dell’atleta che ha saputo migliorarsi stagione dopo stagione, arrivando al vertice molto dopo i trent’anni. Fill sarà ancora al ...

Biathlon - Saverio Zini : “Voglio gareggiare libero da pressioni e obiettivi per la mia prima esperienza in Coppa del Mondo” : ESCLUSIVA OA SPORT – L’inverno è ormai alle porte e lo sa bene Saverio Zini, giovane di Livigno classe 1994, appartenente al gruppo sportivo dell’Esercito a Courmayeur. Saverio è l’unico atleta promosso dalla squadra B alla squadra A e in questa stagione farà in esordio in Coppa del Mondo di Biathlon, dopo aver ben figurato in Ibu Cup nella passata stagione dove ha potuto completare il suo apprendistato nella categoria seniores. A ...