CASAMONICA | 8 VILLE ABBATTUTE Ultime notizie | rabbia dei residenti Andiamo a

Roma - ruspe sulle ville abusive dei CASAMONICA. La rabbia degli occupanti. "Andremo a dormire da Raggi" : Al via demolizioni parziali per rendere inagibili le abitazioni. I residenti: "Ci hanno lasciato per strada con i bambini". I legali del clan: "Impugneremo il provvedimento". Renzi: "Brava sindaca". Salvini: "Non mi fermerò"

Ville CASAMONICA abbattute - il clan protesta : "Dormiremo da Raggi e Salvini" : Le operazioni di sgombero e demolizione delle Ville dei Casamonica al Qadraro, quartiere di Roma, continuano. Dalle prime ore di questa mattina, Virginia Raggi è sul posto per supervisionare i lavori. E nel frattempo, gli operai delle ditte specializzate incaricate dal Comune di Roma stanno procedendo ai distacchi delle utenze per procedere all'abbattimento definitivo. Un'operazione che doveva essere effettuata dal 1997: ma per vent'anni nessuno ...

CASAMONICA - demolire quelle ville è un passo importante. Ma non accontentiamoci degli spot : “Questa è casa nostra” urlò uno dei Casamonica mentre documentavo l’arresto di Antonio Casamonica dopo l’aggressione al Roxy bar. Era il maggio scorso. In quella frase c’è tutto il mondo dei Casamonica, la sicumera di farla franca, l’impunità diffusa, l’orgoglio dell’appartenenza. Otto ville di appartenenti alla famiglia, ieri mattina, sono state interessate da un’operazione dei vigili urbani. Saranno ...

