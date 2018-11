Petrolio | nuovo crollo quotazioni | il Wti -7% a 53 dollari

Petrolio : nuovo rialzo a 71 - 09 dollari : ANSA, - ROMA, 16 OTT - Il rallentamento della produzione in Iran, in vista dell'arrivo delle sanzioni Usa il 4 novembre, fa salire il prezzo del Petrolio sui mercati. Il greggio Wti del Texas sale ...

La minaccia velata di Riad : usare di nuovo il Petrolio come arma politica : In molti hanno letto la reazione come una minaccia velata all'uso del greggio come arma politica. Subito il pensiero è tornato all'embargo del 1973 che innescò una crisi petrolifera. La nazione - il ...