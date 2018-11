Una Vita Anticipazioni 20 novembre 2018

Una Vita anticipazioni : Pablo muore : Una Vita Tragico finale per Pablo Blasco (Carlos Serrano Clark). Nelle puntate di Una Vita in onda questa settimana su Canale 5, a causa di un improvviso terremoto, che devasterà il quartiere di Acacias, il marito di Leonor (Alba Brunet) resterà intrappolato tra le macerie di casa Valverde e verrà ritrovato dalla perfida Ursula (Montserrat Alcoverro), la quale sceglierà di non dargli il dovuto soccorso per iniziare la vendetta contro i suoi ...

Una Vita anticipazioni : URSULA dice che OLGA era indemoniata - è vero? : A Una Vita la storyline legata alla new entry OLGA (Sara Sierra), figlia di URSULA dicenta (Montserrat Alcoverro) e gemella di Blanca (Elena Gonzalez), verrà contraddistinta da una serie di grandi colpi di scena! Se ci avete letto in precedenza, sapete già che la stessa OLGA manderà alla madre dei segnali intimidatori appartenenti al mito della strega Baba Yaga, un terrificante racconto che URSULA era solita raccontarle quando era una bambina, e ...

Una Vita anticipazioni : Rosina confessa a Liberto di essere incinta : Anticipazione Una Vita: Rosina scopre di essere incinta e comunica la lieta notizia a Liberto Le anticipazioni di Una Vita annunciano un’importante svolta nella trama, in particolare per quanto riguarda il matrimonio di Rosina e Liberto. Nelle prossime puntate vedremo la madre di Leonor scoprire di essere in dolce attesa. Una scoperta davvero inaspettata, vista […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Rosina confessa a Liberto di ...

Anticipazioni Una Vita : Rosina cade in preda alla disperazione : Nei prossimi episodi della bellissima serie televisiva spagnola “Una Vita” che il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere a dicembre 2018 ci sarà l’ennesimo colpo di scena. Si tratta di Rosina Rubio (Sandra Marchena), che dopo aver avuto numerosi malesseri riceverà una bellissima notizia. La madre di Leonor dopo essersi preoccupata per la reazione che potrebbe avere il marito Liberto Seler (Jorge Pobes) confesserà al suo amato che presto ...

Trame Una Vita : la scomparsa di Susana - Ramon contrario alle nozze di Antonito e Lolita : La telenovela di origini iberiche “Una vita” scritta da Aurora Guerra e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset riesce sempre a coinvolgere il pubblico. Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana la sarta Susana Seler a seguito delle numerose minacce ricevute scomparirà nel nulla per poter fuggire dal quartiere di Acacias 38. Ramon Palacios invece dimostrerà ancora una volta di non approvare la ...

Anticipazioni Una Vita : Leonor torna ad Acacias dopo la morte di Pablo : Appuntamento con le Anticipazioni della soap opera Una Vita, la telenovela iberica che tiene incollati milioni di telespettatori nei pomeriggi di Canale 5. Nelle puntate in onda in questi giorni sulla rete ammiraglia di Mediaset, abbiamo visto la tragica morte di Pablo a seguito del terremoto che ha sconvolto il quartiere di Acacias. Nei prossimi episodi vedremo che la morte del marito farà sprofondare Leonor Hidalgo nello sconforto più totale, ...

Una Vita anticipazioni : ROSINA INCINTA? Le voci corrono e… : Nelle prossime settimane, a Una Vita, ROSINA Rubio (Sandra Marchena) crederà di essere in attesa di un figlio dal marito Liberto Seler (Jorge Pobes): con il sopraggiungere di un evidente ritardo nel ciclo mestruale e di numerose vampate di calore, la borghese si convincerà della sua gravidanza ma, almeno nei primi momenti, vorrà tenere la notizia per sé. Le anticipazioni indicano che la prima persona a sapere dello stato interessante di ROSINA ...

Una Vita - anticipazioni dal 19 al 23 novembre : Pablo morirà davvero? : Una vita torna alla sua settimana corta per via del debutto di Amici 18 e quindi il suo pubblico dovrà piazzarsi davanti alla televisione dal 19 al 23 novembre quando saranno le lacrime a rigare il loro volto. Un grande protagonista della soap spagnolo uscirà di scena proprio tra la puntata di venerdì 23 novembre e quella di lunedì 26 novembre. Stiamo parlando naturalmente del giovane e combattivo Pablo, il fratello di Manuela, i due che hanno ...

Una Vita - trame : Olga è stata lasciata nel bosco dalla Dicenta - la sorella sconvolta : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane si soffermano su Blanca Dicenta, interpretata dall'attrice spagnola Elena Gonzalez. La moglie di Samuel, infatti, scoprirà che la sorella Olga è stata abbandonata da Ursula in tenera età. Una Vita, anticipazioni: Blanca e Olga sono sorelle Nelle prossime puntate di Una ...

Spoiler Una Vita : Olga rivela a Blanca di essere stata abbandonata da Ursula : Il popolare sceneggiato di origini spagnole Una Vita, trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, non smette mai di appassionare il pubblico. Negli episodi italiani di fine novembre 2018 Blanca Dicenta scoprirà finalmente la verità sulla sorella Olga. In particolare la versione raccontata da quest’ultima non coinciderà affatto con quella della terribile madre (Ursula) dato che racconterà alla parente di non essere stata ...

Una Vita anticipazioni : OLGA - BLANCA e la verità su URSULA : Le prossime settimane di Una Vita introdurranno il personaggio di OLGA Dicenta (Sara Sierra), seconda figlia di URSULA (Montserrat Alcoverro) e gemella di BLANCA (Elena Gonzalez): come abbiamo già potuto anticipare ai nostri lettori, si parlerà per la prima volta della “nuova” consanguinea della dark lady nel momento in cui la stessa URSULA assumerà l’infermiera Castora (Sonia Rua) per uccidere il marito invalido Jaime Alday ...