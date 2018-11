Digital Foundry ha testato Fallout 76 e i problemi sono presenti in tutte le versioni

Final Fantasy 13 su Xbox One X : secondo Digital Foundry è un "capolavoro di retrocompatibilità" : Come sicuramente saprete il Digital Foundry fa molto spesso le pulci a titoli e a particolari versioni cercando di sottolineare ogni singolo difetto per proporre un'analisi il più possibile completa. La severità è in un certo senso inevitabile ma in certi casi ci troviamo di fronte a delle analisi che non fanno altro che tessere le lodi del lavoro degli sviluppatori.Questo è il caso della versione Xbox One X di Final Fantasy 13, una versione che ...

Red Dead Redemption 2 è più bello su Xbox One X o PS4 Pro? Scopriamolo nella nuova analisi comparativa di Digital Foundry : Oggi è il gran giorno di Red Dead Redemption 2, di cui vi abbiamo potuto finalmente parlare nella nostra recensione e che arriverà domani su Xbox One e PS4, colmando le attese di milioni di giocatori.Il gioco è naturalmente ottimizzato per Xbox One X e PS4 Pro, e puntuale come un orologio Digital Foundry ha pubblicato oggi la sua analisi comparativa che sviscera il comparto tecnico delle due edizioni, in un lungo video confronto che potete ...