Di Maio | ' Basta slogan | la Terra dei Fuochi tornerà a respirare'

Una mamma della terra dei fuochi a Di Maio : "Mia figlia ha avuto la leucemia. Basta chiacchiere - vogliamo i fatti" : "A noi non importa dei vostri litigi. A noi interessa che alle chiacchiere che sentiamo ripetere da anni seguano finalmente i fatti. Per i nostri figli, ma anche per i vostri". Wanda Busiello parla col tono accorato di chi chiede di essere ascoltato. Spera che, attraverso HuffPost, il suo grido di aiuto arrivi al Governo. "Non sappiamo dove sbattere la testa - sospira - a chi dobbiamo chiedere, con chi dobbiamo prendercela per quello che ...

Quota 100 - Boeri insiste : i conti del Governo non tornano. Di Maio : “basta allarmismi” : A due giorni dal parere finale della Commissione europea sull’intero impianto della Manovra 2019, che potrebbe anche portare subito all’apertura della procedura di infrazione verso l’Italia, torna anche il titolare dell’Inps (ancora per poco?) Tito Boeri, a tuonare e lanciare l’allarme sulla riforma delle Pensioni targata Governo Lega-5stelle. E lo fa a tutto spiano, denunciando anche gli attacchi subiti dal Governo. I conti non tornano, secondo ...

"Eviterei allarmismi inutili, quota 100 si farà". Luigi Di Maio, ha risposto a Boeri ((Inps) che aveva posto gravi dubbi sul fatto che...

Conte lancia Piano rifiuti: «Basta ai roghi tossici». Salvini: ottimista su intesa con Di Maio: ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

Conte dopo le tensioni di Salvini e Di Maio - dice basta ai roghi tossici: Conte lancia il piano rifiuti, dopo la tensione fra i due leader Lega e Cinque Stelle Tensione ancora alle stelle tra Di Maio e Salvini sul tema rifiuti e termovalorizzatori alla vigilia del vertice di Governo che domani pomeriggio in Prefettura a Caserta affronterà, con un protocollo d'intesa firmato dal premier e da ben sette ministri (Ambiente, Giustizia, Difesa, Sud, Salute, oltre a Sviluppo economico e Interni guidati dai ...

Dopo le tensioni Salvini-Di Maio Conte lancia Piano rifiuti: «Basta ai roghi tossici»: ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

Di Maio: «Salvini non chieda niente per Berlusconi. E basta liti»|Rifiuti - Conte media: Il capo politico del Movimento 5 stelle e vicepremier: «Dialogo con l'Unione europea. A Matteo dico: stop alle liti, basta rovinarci le giornate così»

Libertà di stampa - i giornalisti: basta attacchi Fattori (M5s): ora via tutti quelli eletti con noi Di Maio: informazione è sacra - ma no bugie: Flash mob in molte città per dire "giù le mani dall'informazione" in risposta alle dichiarazioni dei leader pentastellati. La senatrice dissidente grillina chiede un passo indietro ai giornalisti eletti con il Movimento 5 Stelle. Il vicepremier in diretta Fb: vogliamo una stampa libera da tutto e tutti

Luigi Di Maio vuole una legge sugli editori puri : “Basta con i conflitti di interesse” : Il ministro del Lavoro torna sulle polemiche di questi giorni e nega di aver messo in discussione la libertà di stampa. Poi annuncia una legge a favore degli editori puri e sul Blog delle Stelle spunta l'elenco dei "5 giornali italiani con i conflitti di interesse grossi come una casa, ma su cui tutti fanno finta di nulla".Continua a leggere

Spadafora : 'Basta alibi - Raggi riparta. Il Cavaliere? Matteo ha scelto Di Maio' : Questo sarà un governo arcobaleno? 'Parlo con i fatti: domani riunirò nella Sala verde il mondo Lgbt per un percorso che vada verso la realtà'. Ultimo aggiornamento: 07:24

Torino - Chiamparino 'Di Maio - basta con le balle': 'Mi viene da dire 'basta balle!' o quantomeno, basta dire un giorno una cosa e il giorno dopo il contrario'. Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, commenta così, su Facebook, le ...

Di Maio lancia #bastaImpuniti Si va verso l'accordo con la Lega: "Il blocco della prescrizione è sacrosanto, è una battaglia di civiltà e sono sicuro che raggiungeremo il miglior accordo per i cittadini italiani". Lo dice nel corso di una diretta Facebook, Luigi di Maio in cui lancia un hashtag #bastaImpuniti

