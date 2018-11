Combinata nordica | Coppa del Mondo 2018-2019 | il calendario completo Programma | orari e

Combinata nordica - dieci atleti azzurri convocati per il raduno di Ruka : Ruka aspetta i nazionali azzurri, previsto un raduno di 10 giorni prima della Coppa del mondo La Finlandia aspetta la nazionale di Combinata nordica (squadre A e B): i dieci atleti convocati dal direttore tecnico Federico Rigoni sono Alessandro Pittin, Samuel Costa, Raffaele Buzzi, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Lukas Runggaldier, Aaron Kostner, Manuel Maierhofer, Giulio Bezzi e Domenico Mariotti. Partiranno per Ruka martedì 6 novembre ...

Combinata nordica - Samuel Costa : “Mi avevano detto che avrei smesso - ora sono rinato e sogno una medaglia ai Mondiali” : ESCLUSIVA OA SPORT – Samuel Costa ha finalmente visto la luce. Dopo un anno costellato da infortuni ed operazioni a catena, nel quale si è materializzato anche lo spettro dell’addio all’attività agonistica, ora il 25enne altoatesino è tornato a sentirsi un atleta a tutti gli effetti. E dire che, nella stagione 2016-2017, era diventato il punto di riferimento della Nazionale italiana di Combinata nordica, conseguendo ben sei ...

Combinata nordica - i convocati dell’Italia per il raduno di Livigno. Torna Samuel Costa - Pittin la punta : Sta per incominciare la stagione invernale e l’Italia non vuole farsi trovare impreparata in vista del debutto in Coppa del Mondo. La Nazionale di Combinata nordica si radunerà a Livigno da giovedì 25 ottobre a lunedì 29 ottobre, sotto gli ordini dei tecnici Arrigo Della Mea e Pietro Frigo gli azzurri lavoreranno per trovare la migliore condizione di forma in vista di un’annata che proporrà anche i Mondiali. Spicca il grande ritorno ...

Combinata nordica - Raffaele Buzzi : “Lo scorso anno non riuscivo a concentrarmi. Nel fondo posso stare con i migliori” : ESCLUSIVA OA SPORT – La nuova stagione di Coppa del Mondo di Combinata nordica è alle porte e tra gli attesi protagonisti troviamo Raffaele Buzzi. Il 23enne di Tolmezzo ha già dimostrato il proprio talento in diverse gare e ora cercherà di fare il definitivo salto di qualità per entrare stabilmente tra i migliori atleti del circuito. La stagione estiva ha portato risultati importanti, che danno la giusta carica a Buzzi per superare i propri ...

Combinata nordica - Alessandro Pittin guida il gruppo azzurro al lavoro a Livigno per cinque giorni : Allenamenti a Livigno e test fisici a Rovereto per gli Azzurri di Combinata nordica Raduno e test fisici per la squadra azzurra di Combinata nordica. Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato Alessandro Pittin, Samuel Costa, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Denis Parolari, Luca Gianmoena, Lukas Runggaldier, Domenico Mariotti, Giulio Bezzi e Veronica Gianmoena per allenarsi a Livigno da giovedì 25 ottobre a lunedì 29 agli ordini dei ...

Combinata nordica - Campionati Italiani : vittoria di Alessandro Pittin a Predazzo. Prima volta per le donne : Alessandro Pittin ha incominciato la stagione vincendo i Campionati Italiani Assoluti di Combinata nordica. Il friulano si è imposto nella gundersen disputata a Predazzo e ha così portato a casa il tredicesimo titolo della carriera: sul trampolino HS104 non è stato preciso e ha chiuso alle spalle di Manuel Maierhofer ma poi nella frazione di skiroll ha dominato chiudendo col tempo di 21’57” precedendo Maierhofer di 1’10” ...

Combinata nordica - sette convocati per il raduno della prossima settimana a Seefeld : Le squadre A e B impegnate fra Austria e Germania nella settimana dal 15 al 18 ottobre Sono sette i convocati per il raduno delle squadra A e B di Combinata nordica dirette da Federico Rigoni che si tiene fra Seefeld, Stams, Innsrbuck e Garmisch da 15 al 18 ottobre. Si tratta di Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Lukas Runggaldier e Manuel Maierhofer, accompagnati dall’allenatore ...

Combinata nordica - otto azzurri convocati per il raduno di settimana prossima a Predazzo : Le squadre A e B a Predazzo per tutta la prossima settimana, otto gli azzurri convocati Le squadre A e B di Combinata nordica si ritrovano settimana prossima a Predazzo (Tn) per un raduno che comincerà lunedì 1 e si concluderà venerdì 5 ottobre. Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Lukas Runggaldier, Veronica Gianmoena e Manuel Maierhofer, che ...

Combinata nordica - secondo successo per Mario Siedl nel Gran Prix di Planica : Siedl, vittoria dal doppio sapore nella seconda Gundersen del Grand Prix a Planica. Buzzi si aggiudica il “Best Skier Trophy” secondo successo in due giorni per Mario Siedl nella ottava e ultima tappa del Grand Prix disputata a Planica, in Slovenia. L’austriaco si è imposto nella Gundersen dall’HS140 con il tempo complessivo di 24’27”1, precedendo di 8”5 il norvegese Espen Bjoernstad e di 9”2 il giapponese Aguri Shimizu. In ...

Combinata nordica - gli atleti delle squadre B e C di interesse nazionale in raduno a Predazzo : Gli atleti delle squadre B e C di interesse nazionale a Predazzo per tre giorni di test Il direttore tecnico Federico Rigoni ha convocato otto atleti delle squadre B e C di interesse nazionale per il raduno che si tiene a Predazzo (Tn) da venerdì 21 a domenica 23 settembre. Si tratta di Giulio Bezzi, Domenico Mariotti, Samuele Comazzi, Iacopo Bortolas, Manuel Facchini, Emanuele Meneghetti, Arianna Sieff e Annika Sieff, che saranno ...