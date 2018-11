Ennesimo problema generato dalla batteria Huawei P9 Lite | occhio al vostro touch

optimaitalia

(Di domenica 18 novembre 2018) Ci sono alcuni problemi riguardanti uno smartphone ancora oggi molto diffuso in Italia comeP9che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione, stando anche ad una serie di segnalazioni che possiamo riscontrare oggi 18 novembre. Dopo aver analizzato i primissimi effetti dell'aggiornamento B415, che già di suo ha creato più di un grattacapo a coloro che hanno deciso di puntare sul modello no brand, cerchiamo dunque di capire qual è l'ultimo trend emerso per uno dei modelli che ha fatto meglio dal 2016 in termini di vendite.Scendendo maggiormente in dettagli, ad esempio, emerge che nel momento in cui l'autonomia delladello stessoP9scende sotto la soglia del 30%, automaticamente la risposta delinizia ad essere molto meno efficace del solito. Inizialmente pensavo ad un bug isolato, poi monitorando la vicenda mi sono reso conto che in ...