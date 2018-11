C' è un nesso tra le ' riforme dimezzate' e la crescita che si è fermata

Uno studio trova un nesso causa-effetto tra social network e solitudine : (foto: Towfiqu Photography/Getty Images) I social network sono di nuovo nel centro del mirino. Da anni qualche evidenza scientifica ha messo in luce un possibile collegamento fra social e depressione, tuttavia non era mai stato provato un nesso di causa-effetto, in cui l’uso di questi strumenti fosse la causa di malessere, solitudine e addirittura depressione. A mostrare questo collegamento causale, nel caso di un utilizzo molto intenso, ...