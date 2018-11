SCENARIO 2 Draghi & inceneritori | la vera e la falsa crisi | di governo

Bce - il discorso di oggi di Mario Draghi : 'Economia indebolita - ma SCENARIO base non cambia' - Sky TG24 - : Il presidente della Bce è intervenuto al termine di una riunione in cui è stato confermato che il Quantitative easing durerà fino a dicembre. "Situazione italiana come Brexit pesa fra incertezze ...

SCENARIO/ Nè Draghi - né l'Ue : l'Italia è già condannata all'austerity : Tante parole contro il Governo italiano sono arrivate nella giornata di ieri. Ma non saranno queste a condannare il nostro Paese all'austerity, dice SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:04:00 GMT)IPHONE XS E XR/ I nuovi modelli svelano le "magagne" dell'Apple pensiero, di S. LucianoFINANZA E POLITICA/ Il nuovo pericolo per l'Italia che il Governo non vede, di C. Pelanda