La fuga degli assistenti reali di Harry e Meghan e le altre storie della settimana

La fuga dall'Italia degli investitori esteri : da aprile 65 - 3 miliardi di titoli di stato in meno : Gli investitori esteri hanno sempre meno interesse a detenere titoli di stato italiani. La fotografia che ci restituisce Bankitalia è quella di una vera e propria fuga degli investitori non residenti dell'Italia, iniziata subito dopo le elezioni che hanno portato alla formazione del governo Lega M5s.Secondo i dati comunicati nel supplemento dedicato al fabbisogno e al debito pubblico che contiene i dati aggiornati allo scorso mese di ...

La fuga dall'Italia degli investitori esteri : da aprile lo stock è sceso di 65 - 3 miliardi : Gli investitori esteri hanno sempre meno interesse a detenere titoli di stato italiani. La fotografia che ci restituisce Bankitalia è quella di una vera e propria fuga degli investitori non residenti dell'Italia, iniziata subito dopo le elezioni che hanno portato alla formazione del governo Lega M5s.Secondo i dati comunicati nel supplemento dedicato al fabbisogno e al debito pubblico che contiene i dati aggiornati allo scorso mese di ...

Elette le prime due deputate musulmane : dal campo rifugiati in fuga dalla guerra alla Camera degli Stati Uniti : Il rapper Antonio Delgado è passato dalla professione di cantante ad avvocato aziendale prima di iniziare una carriera in politica. Laureato in giurisprudenza ad Harvard ha avuto una breve carriera ...

Clandestini in fuga dal dl Sicurezza : il ghetto degli africani di Castel Volturno : Tutti gli immigrati vogliono andare a Castel Volturno , a dirlo è proprio uno di loro che confessa ai microfoni di Quarta Repubblica : "Pensavo di andare a Torino o a Milano, ma mi hanno suggerito di ...

Titoli di Stato - la grande fuga degli investitori stranieri : ceduto il 10% dei Btp e Bot : 'I dati attuali mostrano che da maggio ad agosto ci sono stati dall'estero deflussi netti sui Titoli di Stato per 67 miliardi , nonché il 10% dello stock di Bot e Btp detenuti all'estero'. A rivelarlo ...

Carovana dei migranti - le storie degli honduregni in fuga : “Mio figlio è nato da uno stupro. E vado negli Usa per salvarlo” : “Sono rimasta incinta perché i pandilleros mi hanno violentata. Erano tanti e armati. Mi hanno portata su un monte, stuprata e lasciata in fin di vita. Non li ho mai denunciati, perché mi hanno detto che se l’avessi fatto avrebbero ammazbzato me e la mia famiglia”. Dayana ha 24 anni ed è una degli honduregni che risalgono il Centroamerica in fuga dalla violenza nel proprio Paese. Porta con sé il ricordo di uno stupro subito ...

Btp - fuga degli investitori esteri : -42 - 8 miliardi nei primi otto mesi del 2018 : Continua la fuga degli investitori stranieri dai titoli di Stato italiani. Secondo i dati della Banca d’Italia, nei primi 8 mesi del 2018 l’esposizione sulle emissioni italiane si è ridotta di 42,8 miliardi. A subire il calo maggiore i titoli di Stato (-24,9 miliardi) e le obbligazioni bancarie (-12,4 miliardi). Gli acquisti di titoli pubblici per 41,7 miliardi tra gennaio e aprile sono stati superati dalle vendite di maggio e giugno ...

La grande fuga degli investitori dall'Italia - venduti 17 - 4 miliardi di bond - : Roma, 19 ott., askanews, - Lo scorso agosto gli investitori dall'estero hanno venduto titoli di Stato italiani equivalenti a 17,4 miliardi di euro, mentre i residenti nella Penisola facevano shopping ...

Crisi governo e fuga capitali - nuove paure degli investitori : ... sottosegretario alla presidenza del Consiglio e anche numero due della Lega, e di Massimo Garavaglia, viceministro dell'Economia e delle Finanze. Un gesto ardito che ha provocato liti tra Lega e M5S,...

L'ira degli industriali traditi dalla manovra. E Salvini si dà alla fuga : Sarà pure convinto, Matteo Salvini, quando celebra il manovrone a colpi di condoni, assegni di mantenimento e pensioni anticipate a pioggia definendolo 'una vittoria degli italiani'. Ma certo non ne è ...

Pensioni - con quota 100 e 62 anni si rischia fuga degli statali : potrebbero uscire in 300mila : Con la quota 100 tra età e contributi con una soglia minima a 62 anni per l'accesso alla pensione l'anno prossimo potrebbero uscire dal lavoro tra i 300.000 e i 400.000 travet invece dei 150.000 previsti con le regole attuali per il collocamento a riposo. La stima è fatta rielaborando i dati del Conto annuale della Ragioneria dello Stato riferiti al 2016 secondo i quali i dipendenti pubblici a quella data con oltre 60 anni di età erano oltre ...

Pensioni - con quota 100 e 62 anni rischio fuga degli statali : potrebbero uscire in 300mila : Con la quota 100 tra età e contributi con una soglia minima a 62 anni per l'accesso alla pensione l'anno prossimo potrebbero uscire dal lavoro tra i 300.000 e i 400.000 travet invece dei 150.000 ...

Debito pubblico ancora su. Bankitalia : 'Continua la fuga degli investitori esteri dai Btp' : Nuovo record negativo, +4,8%,: a luglio ha toccato quota 2.341 miliardi di euro con un aumento di circa 18,5 miliardi rispetto al mese precedente -