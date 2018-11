GfVip | Jane Alexander e la proposta di sesso a tre | Casa sempre più trash

Jane Alexander e il sesso a tre - GfVip sempre più trash : Jane Alexander e la presunta proposta di sesso a tre. L'attrice romana, reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato agli altri inquilini un episodio intimo che la riguarda. Jane ...

GfVip : a Domenica Live - Elia Fongaro dice di non essere innamorato di Jane."Non corriamo troppo" Leggi le sue parole : "innamorato? Non corriamo troppo. Diciamo che ho trovato una persona speciale". Sono le parole di Elia Fongaro, ex gieffino, che nel salotto di Domenica Live ha chiarito la sua relazione con la concorrente ancora...

GfVip - Jane Alexander si sente male durante la notte dopo una violenta lite : Jane Alexander si è sentita male durante la notte dopo una violenta lite. Brutta notte quella passata da Jane Alexander nella casa del Grande Fratello Vip. I ragazzi stavano parlando di malattie, quando Walter Nudo ha detto che dovremmo ascoltare il nostro corpo perché ci parla e ci dice tutto. A queste parole la Alexander non è riuscita a trattenersi e ha perso le staffe. La prevenzione è fondamentale, sostiene la concorrente del Gf Vip, non ci ...

Jane Alexander lascia il GfVip prima della fine? L'indizio nel cartellone del teatro : Jane Alexander è ancora nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Ma potrebbe uscirne presto, almeno stando alla locandina di un teatro di Roma, che la pone fra i protagonisti di una piece...

GfVip 2018 - Jane Alexander e il bacio con Elia : ‘una dichiarazione d’amore’ : Il bacio è finalmente scattato, e non può rimanere senza conseguenze: “Lui l’ha preso per un gioco, ma è stata una dichiarazione d’amore. Voglio solo che Elia non uscisse male da questa cosa, ho fatto tutto io”. Chi parla è Jane Alexander (classe 1972), in un momento di confidenza con le sue compagne di gioco Benedetta Mazza (in una tormentata love story con Stefano Sala) e Giulia Provvedi (che ha magistralmente arginato il suo ex ...

GfVip 2018 - il fidanzato di Jane Alexander in diretta : «Mi hai mancato di rispetto». Ma lei rimane tra le braccia di Elia : Jane Alexander non è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2018 ed è uscita indenne dalla sua prima nomination, ma la sua vita privata ha preso una piega diversa. Durante la sesta puntata, ...

Elia Fongaro e Jane sempre più vicini. Il GfVip diventa bollente : Da una parte Elia Fongaro, l’ex velino di Striscia la Notizia. Dall’altra Jane Alexander, la bella attrice che, proprio nei giorni scorsi, non ha fatto mistero di avere un debole per lui dichiarandosi apertamente. In mezzo il fidanzato di lei, Gianmarco che, vedendo quello che è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, non potrà certo essere felice. Elia Fongaro e Jane sono infatti sempre più vicini.Ieri notte i due hanno passato ...

GfVip - Jane Alexander e il problema dell'alcolismo : «Come mi ero ridotta» : È iniziato il GF VIP da due giorni e già tra alcuni concorrenti si è stabilita un'armonia tale da fare confessioni e confidenze personali piuttosto rilevanti: Jane Alexander , in caverna, ha per ...