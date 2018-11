Cav : governo non durerà : ANSA, - TORINO, 17 NOV - "Sono ogni giorno più convinto che l'anomalia del governo giallo-verde non possa durare a lungo. Le loro contraddizioni in ogni campo cominciano ad esplodere insanabili, ...

L’economista egiziano Abdel Khalik Farouk è stato arrestato a causa di un libro in cui critiCava il governo : La polizia egiziana ha arrestato l’economista Abdel Khalik Farouk a causa di un libro in cui criticava la situazione economica del paese e le politiche del presidente Abdel Fattah al Sisi. L’arresto è avvenuto domenica 21 ottobre, e arriva in seguito al sequestro The post L’economista egiziano Abdel Khalik Farouk è stato arrestato a causa di un libro in cui criticava il governo appeared first on Il Post.

Olimpiadi 2026 - Fontana : 'Fiducioso - ce la Caviamo senza soldi da Governo' : 'Credo che sia una fake news quella foto, perché Milano è molto ma molto, molto più bella'. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al Pirellone a chi gli chiedeva dello ...

Decreto dignità - Romano : “Questi del M5s sono Cavallette”. Cremaschi : “Sei più a destra di questo governo” : “Decreto dignità? Ci sono tante storie drammatiche di persone che hanno perso il lavoro. E il 30 settembre noi del Pd porteremo in piazza, a Roma, queste storie, per dimostrare cosa sta producendo questo governo e questo Decreto, che dovremmo smettere di chiamare ‘di dignità’. Dovremmo chiamarlo ‘Decreto di disoccupazione’”. Così, a L’Aria che tira (La7), il deputato Pd, Andrea Romano, stronca il Decreto di dignità, tra i mormorii di dissenso ...

Centrodestra torna 'unito'. Cav prevede fine governo - Lega frena : Roma, 20 set., askanews, - Alla fine, in ossequio alla vecchia abitudine di una politica che forse non c'è più, lo hanno ribatezzato 'il patto del babà', scherzando sul dolce oversize che il padrone di casa ha offerto al termine di un pranzo a base di timballo di melanzane e ...

Governo - Tria 'Non si può fare tutto subito'. Confindustria 'La politica smetta di Cavalcare rabbia' : Che vanno risolti puntando alla costruzione di una società inclusiva e aperta, che non cavalchi rabbia e rancore e che non determini uno stato di ansietà che per l'economia è uno dei grandi mali. ...