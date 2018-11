BOLLO AUTO A CONSUMO Le parole di Costa rilanciano l' idea di una nuova tassa di

BOLLO AUTO - si fa strada l’ipotesi di legarlo a consumi ed emissioni : Forse a breve il Bollo auto come lo conosciamo ora potrebbe andare in pensione e venire ricalcolato su nuove basi, ovvero quelle dei consumi e delle emissioni prodotte dal veicolo. Questo comporterebbe il “rischio”, per l’Italia, di allinearsi alle colleghe europee come ad esempio Olanda, Germania e Svezia: più si inquina, più si paga. Tale sembra essere il progetto che il ministro per l’Ambiente Sergio Costa ha in mente per il ...

BOLLO AUTO - la tassa a breve potrebbe essere pagata a consumo : Il Bollo auto a breve potrebbe subire modifiche, il ministro Costa ha annunciato che la tassa dovrebbe seguire il consumo che si fa del mezzo: chi inquina di più deve pagare di più. Non si conoscono ancora i dettagli di questa idea, ma a priva vista sembrerebbe una buona notizia per coloro che usano il mezzo per spostarsi meno rispetto a chi la usa per lavoro ad esempio. Bollo auto, il ministro Costa vorrebbe legarla alle emissioni di CO2 Per ...

Tassa automobilistica - BOLLO - ecco la riforma del ministro Costa : In arrivo la riforma del Bollo. Dopo 12 anni dalla norma che, nel 2006, introdusse una piccola progressività basata sulla classe di emissioni (fino alle Euro 4, ché le Euro 5 e 6 erano ancora lontane), nel 2019 potrebbe essere la volta della parametrazione sulla base delle emissioni di anidride carbonica, ossia dei consumi, vista la diretta proporzionalità che lega questi due dati. Lo ha lasciato capire oggi a Roma il ministro dellAmbiente ...

BOLLO AUTO - come sapere quando scade e l'importo da pagare : Attraverso il servizio online dell'Agenzia delle Entrate i proprietari di un veicolo possono scoprire, inserendo soltanto il...

Manovra - la Lega chiede la sanatoria per Imu - Tasi e BOLLO auto : Un condono fiscale esteso alle imposte patrimoniali degli enti territoriali. Come Imu, Tasi e bollo auto. La Lega chiede questo al governo. E lo fa in uno degli emendamenti al decreto legge fiscale colLegato alla Manovra.La proposta di modifica, a prima firma di Enrico Montani, introduce un articolo al provvedimento che definisce le agevolazioni delle entrate degli enti locali. La sanatoria, infatti, riguarderebbe "le entrate, anche tributarie ...

BOLLO AUTO - che stangata : Al costo del Bollo si aggiungono infatti le spese per i carburanti , l'Italia è tra i 5 Paesi al mondo dove la benzina è più cara, e per le assicurazioni. Ma risparmiare sul Bollo auto è possibile. ...

BOLLO AUTO - aumento del 20% in cinque anni - in attesa della tassa europea : Una vera e propria stangata quella subita dal Bollo auto in Italia che, negli ultimi anni ha visto un aumento del 20%. E’ quello che emerge da una ricerca di Uecoop, l’unione europea delle cooperative, basata sui dati Istat relativi ai consumi degli italiani. Aumenti, quindi, che sembrano giustificare l’avversione degli automobilisti verso questa tassa, in attesa di novita' sempre annunciate ma mai realizzate, come l’ultima proposta di una tassa ...

Condono BOLLO AUTO e multe 2019 : come funziona : L’approvazione del decreto fiscale (D.L. n. 119/2018) ha portato buone notizie anche per coloro che hanno oltre alle altre imposte, ruoli in sospeso che riguardano il bollo auto, il superbollo, e le multe il cui ruoli sono stati affidati alla agente della riscossione in un determinato periodo: si da il via quindi al Condono bollo auto e multe 2019. Tra i diversi condoni che sono previsti nel decreto, spicca come noto la cosiddetta “Rottamazione ...