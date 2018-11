Sanremo Giovani | i Cobalto beccati in «Fuorigioco» | squalificati!

Amici 18 'si prende' un cantante di Sanremo Giovani : chi è? : Ieri è stata ufficializzata la classe di Amici 18 ed è balzata agli occhi la scelta di un cantante già pronto a debuttare per Sanremo Giovani ma che ha preferito entrare nella scuola di Maria De ...

Giacomo Eva si è ritirato da Sanremo Giovani per fare Amici 18 : Giacomo Eva Tra i cantanti selezionati per Sanremo Giovani, la gara che stabilirà i due che potranno partecipare insieme ai big al Festival di Sanremo 2019, molti li conosciamo già, in quanto reduci dai vari Amici, X Factor e The Voice. Uno di loro, però, ha preferito rinunciare -almeno per quest’anno- al sogno di calcare il palco del Teatro Ariston e continuare a cavalcare l’onda dei talent. Si tratta di Giacomo Eva, ex concorrente ...

Sanremo Giovani - conducono Baudo-Rovazzi : 18.55 Saranno Pippo Baudo e Fabio Rovazzi a condurre Sanremo Giovani, due prime serate su Rai1 il 20 e 21 dicembre. Lo ha deciso il direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni. Le due serate, con 24 artisti in gara, saranno precedute da 4 appuntamenti pomeridiani, su Rai1 alle 17.45, condotte da Luca Barbarossa. I 24 finalisti di Sanremo Giovani saranno svelati il 27 novembre. "Non conosco personalmente Rovazzi,ci conosceremo bene sul ...

