Rugby | dove vedere il test match Scozia-Sudafrica in Tv e in streaming

Rugby – Italdonne : ecco dove seguire i due test match d’autunno : Italdonne: i due test d’autunno in diretta sui canali FIR Doppio appuntamento in diretta sulle piattaforme social della Federazione Italiana Rugby per l’Italdonne di Andrea Di Giandomenico, impegnata il prossimo mese di novembre il 4 contro la Scozia al “PataStadium” di Calvisano e il 25 contro il Sudafrica al “Chersoni” di Prato. Le Azzurre, in preparazione al 6 Nazioni di categoria dell’inverno 2019, potranno contare su una ...

Rugby – Un weekend ricco di match : ecco dove seguirle in tv : Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend Palinsesto ricco di eventi ovali quello del prossimo weekend rugbistico. Si parte nella mattinata di domani, venerdì 19 ottobre, con la diretta delle semifinali di Mitre Ten Cup tra Tasman e Canterbury, match che sarà trasmesso in diretta alle 8.35 su Sky Sport Arena. Nella serata spazio alla Heineken Champions Cup con la diretta di Leicester Tigers-Scarlets su DAZN alle 20.45. Nella giornata di ...

Grande Rugby su Dazn : dove vedere Benetton Rugby-Grenoble e Bristol Bears-Zebre : Il primo mese è gratuito, verranno scalati '9.99 al mese se si deciderà di proseguire nella visione di contenuti al termine dei 30 giorni Guardare gli sport preferiti nella maniera che preferisci Per ...