Guida Michelin 2019 | 3 stelle a Uliassi | sale Cannavacciuolo | delusione per Cracco

huffingtonpost

: #GuidaMichelin, il marchigiano #Uliassi conquista le tre #stelle. Ecco i 10 ristoranti d'Italia che 'meritano il vi… - Agenzia_Ansa : #GuidaMichelin, il marchigiano #Uliassi conquista le tre #stelle. Ecco i 10 ristoranti d'Italia che 'meritano il vi… - SkyTG24 : #GuidaMichelin, sono diventati dieci i ristoranti italiani che hanno tre stelle Michelin ??? Ecco quali sono ?? - Agenzia_Ansa : Arriva la nuova #guidaMichelin, si svelano le stelle - SEGUI LA DIRETTA -

(Di venerdì 16 novembre 2018) Cambia la geografia dei ristoranti che "meritano una deviazione": ci sono 29 novità a 1 stella per un totale di 318 ristoranti, mentre rimane invariato (39) il numero di ristoranti a duee dieci sono quelli a trecon la novità di Mauroa Senigallia.Questo quanto emerge dalla nuova edizione dellaItalia, presentata a Parma che annovera un totale di 367 ristoranti stellati. Arriva la prima stella lucana, a Matera che il prossimo anno sarà capitale della cultura. La conquista Vitantonio Lombardo, uno chef di talento che dopo esperienze fuori è tornato a lavorare nella sua terra d'origine e nel suggestivo Sasso Barisano.Al Sud, ancora una volta assente dalla squadra delle tre, arriva una nuova stella in Calabria al ristorante Quafiz delle chef Nino Rossi a Santa Caterina d'Aspromonte. Mentre in Sardegna, a Porto ...