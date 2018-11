Ghostbusters 3 | Dan Aykroyd | ' E' in fase di scrittura | Murray sarà un fantasma'

Blastingnews

(Di venerdì 16 novembre 2018) Danha dichiarato che è in pre produzione una nuova pellicola riguardante gli Acchiappafantasmi: "Esiste l'eventualità di una rimpatriata con 3 deirimasti. E' indiin questo periodo. Penso che parteciperebbe anche Bill. La vicenda è molto efficace, anche se lui dovrà vestire i panni di un". Tutti i fan possono sperare di vedere di nuovo al cinema il cast originale Sembra, infatti, che il remoto diretto da Paul Feig sia andato un po' male al box office. Il film con Melissa McCarthy, Mark Bunzenski, Leslie Jones, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Chris Hemsworth uscito nel 2016 non ha fatto breccia nei cuori degli ammiratori di Peter Venkman, Raymond 'Ray' Stantz, Egon Spengler e Winston Zeddemore. In passato era partito il progetto del terzo capitolo del franchise originale, ma era stato bloccato per la malattia di Harold Ramis che lo ha ...