GF Vip 3 | Dasha risponde agli haters | Se Stefano Sala mi lascerà | vorrà dire che

Gf Vip - Stefano Sala indeciso tra Benedetta e Dasha - la Mazza fa un passo indietro : Al Grande Fratello Vip nel pomeriggio di ieri è avvenuto un chiarimento tra Stefano Sala e Benedetta Mazza sulla loro situazione sentimentale. Il modello e la showgirl emiliana infatti, una volta entrati nella Casa, hanno instaurato un rapporto di forte complicità, tanto che in molti auspicavano che i due diventassero una coppia. Il ragazzo nonostante la forte attrazione che prova per Benedetta, è frenato dal fatto di essere fidanzato con Dasha, ...

GF Vip - Dasha Dereviankina fidanzata di Stefano Sala : “Il GF è tutta una farsa” : GF Vip, Dasha contro il Grande Fratello Dal momento in cui Stefano Sala ha messo piede nella casa più spiata dagli italiani ha fatto molto discutere. Il motivo? Ha legato molto con la concorrente del Grande Fratello Vip, Benedetta Mazza, creando un vero e proprio polverone mediatico. Difatti, per i pochi che non lo sapessero, il modello è felicemente fidanzato da diverso tempo con la modella ucraina Dasha Dereviankina. Ovviamente questo loro ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e il segreto sulla fidanzata Dasha : 'Io e lei...'. Choc tra i concorrenti : A finire nel ciclone del web nella serata di ieri, martedì 13 novembre, è ancora una volta Stefano Sala . In un momento di sollazzo, il gieffino ha voluto raccontare agli altri inquilini della casa ...

Grande Fratello Vip news : Stefano Sala ha paura di perdere la fidanzata Dasha | Video : Le dichiarazioni di Dasha, fidanzata di Stefano Sala, hanno turbato il modello. La ragazza ha dichiarato al settimanale Chi di non perdere il compagno in caso di tradimento. Stefano, nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha precisato che con Benedetta Mazza non c’è stato nulla. I due sotto il piumone scambiavano chiacchiere e nient’altro. Il modello ha dichiarato di amare ancora la fidanzata e vuole incontrarla una volta ...

GF Vip 3 - Stefano Sala parla di Dasha a Francesco Monte : Mai come quest'anno il Grande Fratello Vip si sta rivelando una fucina di triangoli amorosi in cui uno dei tre angoli si trova all'esterno della casa: se Jane Alexander ha ormai capitolato tra le braccia dell'ex velino Elia Fongaro, Stefano Sala si è preso una cotta per Benedetta Mazza anche se ufficialmente è legato ancora alla modella ucraina Dasha.Nella scorsa puntata era stato offerto a Dasha un momento di confronto con il fidanzato, ...

Grande fratello Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza ci cascano? Lo strano messaggio di Dasha : L'amicizia tra Stefano Sala e Benedetta Mazza nella casa del Grande fratello vip si fa sempre più stretta. Pare che lei si stia prendendo proprio una bella sbandata per il modello ma non vuole ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta decima puntata : Cecchi Paone eliminato.Stefano Sala : «A Dasha le dovrò delle spiegazioni - ma non la sto ... : La decima puntata del Grande Fratello Vip 2018 che stiamo seguendo, come sempre, in diretta minuto per minuto su Leggo.it è partito subito con la polemica dei giorni scorsi che ha visto le Donatella - ...

Grande Fratello Vip 2018 - Stefano Sala : "Non sto tradendo Dasha" ma lei non vuole sentirlo (video) : Dopo oltre un mese dall'inizio del Grande Fratello VIP la situazione non è ancora ben chiara o forse sì? Certamente Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano tutto fuorché desiderosi di una semplice amicizia. Un'attrazione manifestata da entrambe le parti e confessata alle telecamere dalle loro vivevoci "Il desiderio di un bacio c'è". Abbracci e baci non lasciano ormai tanti dubbi e nella decima puntata del reality in prime time, Ilary Blasi e ...