Skoda Kodiaq GT | la versione sportiva del SUV ceco è pronta al debutto FOTO

Con la versione GT - la Skoda Kodiaq si fa coupé. Ma è solo per la Cina : Non solo la Kodiaq passerà alla storia come il primo Suv di Skoda ma, nella variante 'GT', sarà anche la prima interpretazione della casa boema in tema di Sport Utility col tetto da coupé. La marca ha deciso di svelarne le immagini poche ore fa, in attesa della presentazione pubblica presso il Guangzhou Motor Show , 16-25 novembre,, in Cina . Meccanica, ...

Skoda Kodiaq GT - La Suv coupé debutta in Cina : Con quasi un mese d'anticipo sul Guangzhou Motor Show (16-25 novembre) la Skoda ha svelato i primi dettagli della Kodiaq GT, la versione coupé della Sport Utility boema. Il Salone cinese ospiterà il debutto al pubblico della Suv coupé, durante il quale verranno presumibilmente svelati anche gli interni della vettura insieme ad altri dati, come la data di lancio sul mercato e le prestazioni.Tutta nuova dietro e più compatta. Lunga 4,63 metri, 7 ...

Skoda Kodiaq GT - Svelati i bozzetti della Suv coupé : La Cina sarà l'unico mercato a livello globale dove la Skoda offrirà ben quattro diverse Suv. Oltre alle già presentate Kodiaq, Karoq e Kamiq, quest'ultima venduta esclusivamente sul mercato asiatico, la Casa boema amplierà la propria offerta con la Kodiaq GT, una Suv coupé destinata a diventare la versione più sportiva della gamma a ruote alte del costruttore.Nuovo lato B. A differenziare la GT dalla Kodiaq già in commercio sarà il posteriore, ...

Skoda Kodiaq RS - suv e Diesel : sportiveggiante controtendenza : Quest'ultima si specializza in economia d'uso, materia padroneggiata per natura del motore Diesel, alla ricerca di voti ancora più alti: in rilascio ed Eco Mode, l'elettronica attua il coasting con ...

Skoda - La nuova Kodiaq RS segna il debutto tra le Suv sportive : La nuova Kodiaq RS è il biglietto da visita della Skoda per entrare nel mondo delle Suv sportive, settore fino a qualche anno fa totalmente assente dal mercato. Sfruttando la base di uno dei più recenti modelli della propria gamma la Skoda ha unito i contenuti tipici dei modelli RS con la praticità di un mezzo a ruote alte a cinque o sette posti, creando una versione capace di segnare il record di categoria al Nürburgring con un tempo ...

Nuovo ŠKODA KODIAQ RS da record al Nürburgring : Emozione, dinamismo, passione per l’auto: ŠKODA sintetizza tutto questo nella sigla ‘RS’ (Rally Sport). In anticipo rispetto al lancio sul mercato, KODIAQ RS, il primo SUV ad alte prestazioni del costruttore boemo, ha stabilito il Nuovo record sul circuito più impegnativo al mondo. La pilotessa Sabine Schmitz ha infatti realizzato il giro record per un […] L'articolo Nuovo ŠKODA KODIAQ RS da record al Nürburgring sembra essere il primo su ...