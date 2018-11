Ronaldo non bada a spese e per il compleanno sbriciola 31mila euro in vino

Donnarumma : 'Che emozione incontrare Cristiano Ronaldo. Non gli ho detto nulla - ero imbarazzato' : Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha concesso un'intervista a Rai Sport dal ritiro della Nazionale, in vista della partita di sabato sera a San Siro contro il Portogallo. Sul recente incontro con Cristiano Ronaldo in occasione dell'ultimo match di campionato con la ...

Matrimonio in arrivo per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez : il costosissimo anello non lascia alcun dubbio [FOTO] : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez pizzicati dai paparazzi con due anelli sull’anulare: un costosissimo indizio che precede l’annuncio del Matrimonio? Nozze in arrivo per Cristiano Ronaldo e la compagna, la modella spagnola Georgina Rodriguez. A quanto riporta oggi il quotidiano portoghese ‘Correio da Manha’, l’attaccante della Juventus ha già programmato il fatidico ‘sì’. A rafforzare la tesi ...

Real - Butragueño : 'Non siamo più deboli senza Ronaldo' : TORINO - La cessione di Cristiano Ronaldo non ha indebolito il Real Madrid , nonostante i risultati poco brillanti di inizio stagione abbiano convinto il presidente Perez ad esonerare Lopetegui per ...

Cristiano Ronaldo non bada a spese : 31.000 euro per due bottiglie di vino : Secondo indiscrezioni Cristiano avrebbe prima acquistato il vino più costo del mondo, da 20.000 euro a bottiglia: il Richebourg Grand Cru . Generalmente questo vino, visto il costo elevato, non è ...

Ronaldo - 9 partite per superare Messi come capocannoniere del 2018 : TORINO - E' una classifica che non molti giocatori guardano ma i due protagonisti in questione sicuramente ce l'avranno tatuata nella mente. Nella classifica dei migliori realizzatori dell'anno solare ...

Portogallo - Ronaldo non convocato per la sfida di Nations League con l'Italia : Non veste la maglia della nazionale dallo scorso 30 giugno, dalla sconfitta agli ottavi di finale del Mondiale con l'Uruguay. Cristiano Ronaldo, che con il Portogallo ha giocato 154 volte segnando 85 ...

Portogallo - giallo Cristiano Ronaldo : il ct Fernando Santos lo esclude nonostante la pre-convocazione : nonostante la pre-convocazione ricevuta nei giorni scorsi, il ct del Portogallo ha deciso di non chiamare Cristiano Ronaldo per le gare con Italia e Polonia Fernando Santos spiazza tutti e, dopo la pre-convocazione inviata a Cristiano Ronaldo nei giorni scorsi, ha deciso di non chiamarlo per le gare di Nations League che il Portogallo giocherà contro Italia e Polonia. Una scelta alquanto strana quella del commissario tecnico portoghese ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Non facciamo drammi - siamo in ottima forma” : Parole da leader quelle di Cristiano Ronaldo al termine della partita persa all’Allianz Stadium contro il Manchester United. Il fenomeno portoghese ha parlato ai microfoni della Uefa commentando il proprio gol: “Sì è stato un gol fantastico dopo un passaggio molto bello, ma non è bastato. Sono molto contento di aver segnato il mio primo […] L'articolo Juventus, Cristiano Ronaldo: “Non facciamo drammi, siamo in ottima ...

Juventus - Ronaldo : "Non possiamo rilassarci. United? Non meritava..." : Alla fine, il colpo con cui Cristiano ha provato a domare il Manchester United è valso ogni istante dei 184 minuti bianconeri - 454 totali - di spasmodica e condivisa attesa, perfettamente spiegata ...

Juventus - Cristiano Ronaldo punge il Manchester United : “non hanno fatto niente per meritare la vittoria” : Il giocatore portoghese ha commentato la sconfitta subita dalla Juve contro il Manchester United, etichettandola come immeritata Il suo gol, il primo con la maglia della Juventus in Champions League, non è bastato ai bianconeri per battere il Manchester United. Cristiano Ronaldo non è riuscito a regalare i tre punti al club campione d’Italia, colpa di due disattenzioni che hanno permesso ai ‘Red Devils’ di ribaltare il ...

Cristiano Ronaldo - l'eurogol non basta : Juve-Manchester United 1-2. VIDEO : Probabilmente, non proprio come l'aveva sognato. Il primo gol in Champions League, con la maglia della Juve di Cristiano Ronaldo , è un vero e proprio capolavoro. Non basterà, perché nel finale il ...

Jorge Lorenzo - il paragone con Ronaldo e la lite con Dovizioso : Jorge non cambia idea : Jorge Lorenzo tra polemiche, calcio ed infortunio: le parole del maiorchino della Ducati dall’EICMA 2018 Sono passati due giorni ormai dal weekend di gara del Gp della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2018 e ultimo round del trittico asiatico. Una settimana di stop per i campioni delle due ruote prima dell’ultima appassionante gara di Valencia, che si prospetta una grande festa, con i titoli mondiali di tutte e ...

Bookie - Immobile avvicina Ronaldo nelle quote per capocannoniere : La doppietta realizzata contro la Spal spinge Ciro Immobile nelle scommesse sul capocannoniere di Serie A: i due gol realizzati ieri hanno portato l’attaccante della Lazio a otto reti complessive, a una sola marcatura di distanza da Krzysztof Piatek, ancora primo in classifica ma ormai a secco da quasi un mese. Il centravanti biancoceleste diventa dunque il primo concorrente di Cristiano Ronaldo, che con 7 gol è favorito a 2,25 sul ...

