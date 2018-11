Premier Conte ad Abu Dhabi per bilaterale con Emirati Arabi

Manovra e spread - il Premier Conte chiede a Juncker un incontro urgente : ROMA Il tentativo di allungare la miccia accesa dalla lettera che ieri sera il governo ha inviato a Bruxelles passa per la richiesta di incontro che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ...

Haftar stringe la mano al Premier Conte durante il summit a Palermo : Haftar è giunto a Palermo, lo accoglie il premier Conte “In Libia si è avviato un percorso di stabilizzazione. Facciamo questa conferenza per il popolo libico e perché vogliamo che il popolo libico possa decidere in via democratica del proprio futuro”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una dichiarazione a Villa Igiea prima dell’inizio della conferenza sulla Libia di Palermo. “L’Italia ha promosso questa ...

Manovra - Giuseppe Conte in minoranza. Premier asfaltato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : Il retroscena del Messaggero sulla notte del 'no' alla Commissione Ue sulla Manovra ritrae un Giuseppe Conte in grave difficoltà perché lui, insieme al ministro dell'Economia Giovanni Tria , era l'...

Libia - a Palermo il Premier Conte mette insieme i nemici Sarraj e Haftar : Uno di questi è il permanere dello scontro tra le due anime del mondo libico e arabo più in generale: quella dei regimi relativamente laici e il fronte islamico dove primeggiano i Fratelli Musulmani. ...

Libia - vertice a Palermo tra Conte - Haftar e al-Sarraj. Stretta di mano davanti al Premier : Hanno inizio i lavori della conferenza di Palermo sul futuro della Libia . I leader politici di tutto il mondo - arrivati ieri in Italia - si riuniscono oggi nel capoluogo siciliano con l'obiettivo di trovare una soluzione alla stabilizzazione del paese nordafricano. Ieri sera il maresciallo libico ...

Haftar stringe la mano al Premier Conte durante il summit a Palermo : Haftar è giunto a Palermo, lo accoglie il premier Conte “In Libia si è avviato un percorso di stabilizzazione. Facciamo questa conferenza per il popolo libico e perché vogliamo che il popolo libico possa decidere in via democratica del proprio futuro”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una dichiarazione a Villa Igiea prima dell’inizio della conferenza sulla Libia di Palermo. “L’Italia ha promosso questa ...

Manovra - “vertice a Palazzo Chigi” - “No - non c’è”. Conte vede i vicePremier in riunioni separate : “Solo fraintendimenti” : C’è un vertice ristretto sulla Manovra a Palazzo Chigi in vista della scadenza dei termini per la risposta da inviare a Bruxelles. No, non c’è nessun vertice di governo e di sicuro non c’è il ministro Tria, che la lettera la scriverà. Ma sì che c’è l’incontro: c’è Conte riunito con i vicepremier e poi Giorgetti, Castelli, Siri. Macché, il vertice è informale: ci sono Conte con un vicepremier, uno solo, ...

Libia - al via summit di Palermo. Premier Conte : “Non improvvisiamo. Al lavoro per un compromesso tra Haftar e Sarraj” : Inizierà oggi a Palermo il summit che si prefigge di ‘risolvere‘ la questione della Libia. Con un grande punto interrogativo: la presenza alla Conferenza di Khalifa Haftar, capo dell’esercito di Tobruk. Il Premier Giuseppe Conte sembra però non avere dubbi. “Mi aspetto che Haftar sia presente perché sicuramente è uno degli attori determinanti per la stabilizzazione del suo paese”, ha affermato il presidente del ...

M5S - Giulia Grillo è diventata mamma : felicitazioni 'social' del Premier Conte : Giuseppe Conte ha indirizzato un tweet al ministro della salute: "Un abbraccio di cuore alla neomamma e benvenuto al mondo...

Giuseppe Conte - retroscena Bruno Vespa : 'Così è diventato Premier' - l'incontro in hotel con Di Maio e Salvini : Non sono mai stato militante di una forza politica. Anche con i 5 Stelle, pur dopo la nomina al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, non ho mai avuto un rapporto organico, in parte ...

La prima intervista tv del Premier Conte a DiMartedì - uno scoop con latitanza di notizie e di pubblico : ...

Conte e l'incontro segreto in hotel. "Così mi offrirono di fare il Premier" : Risposi che per gli Interni e anche un po' sul resto avrebbero potuto scegliere loro, ma su Economia ed Esteri non avrei mollato. Il clima era ormai deteriorato. Mi dispiaceva per Matteo e Giancarlo, ...

Lo sfogo di Conte al telefono : euro "Matteo - tu non sei il Premier" : Alta tensione nel governo . Il nodo prescrizione di fatto agita e non poco l'esecutivo. Le mosse dei pentastellati che brigano per cambiare le procedure nei processi con lo stop ai termini dopo il ...

Lo sfogo di Conte al telefono : ?"Matteo - tu non sei il Premier" : Alta tensione nel governo. Il nodo prescrizione di fatto agita e non poco l'esecutivo. Le mosse dei pentastellati che brigano per cambiare le procedure nei processi con lo stop ai termini dopo il primo grado non vengono digerite dal Carroccio che ha fatto sapere di voler rispettare il contratto ma non nel modo in cui viene proposta la riforma dai pentastellati. Fin qui i fatti. Ma in questo scontro durissimo c'è un retroscena che dà l'idea di ...