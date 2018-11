Omicidio Khashoggi | la procura di Riad | Ucciso con droga e fatto a pezzi

Omicidio Khashoggi - spunta una telefonata : 'Riferisci al tuo capo'. Nuove ombre sul principe saudita : Roma - Nell'inchiesta sull'Omicidio di Jamal Khashoggi spunta l'audio di una telefonata registrata dagli 007 turchi e in possesso dell'intelligence americana che getta Nuove ombre sul principe ...

La Turchia ha condiviso le registrazioni audio sull’Omicidio di Jamal Khashoggi : Erdogan ha detto di averle consegnate all'Arabia Saudita, alla Germania, alla Francia, al Regno Unito e agli Stati Uniti

La Turchia ha dato le registrazioni audio sull’Omicidio di Jamal Khashoggi all’Arabia Saudita e ad altri paesi stranieri : Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha detto che tutte le registrazioni audio relative alla morte di Jamal Khashoggi, il giornalista Saudita e opinionista del Washington Post ucciso lo scorso 2 ottobre all’interno del consolato Saudita di Istanbul, sono state

Nadal e Djokovic a Gedda dopo l'Omicidio Khashoggi? L'esibizione diventa un caso : Amnesty International gli ha chiesto di rinunciare, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno valutato seriamente la cosa, ma per il momento non si sono cancellati dall’esibizione del 22 dicembre a Gedda, dicono che non se la sentono di rinunciare a un impegno preso oltre un anno fa. E se Roger Federer ha invece fatto a meno del milione di dollari di ingaggio che era stato proposto anche a lui non è propriamente perché ...

L'Arabia all'Onu : processeremo i colpevoli dell'Omicidio Khashoggi : In Italia Tensioni tra Lega e M5s sulla riforma della prescrizione. La relatrice del M5s al ddl anticorruzione, Francesca Businarolo, ha ritirato l’emendamento sulla prescrizione. Fonti del M5s hanno assicurato che “il testo verrà cambiato nella forma ma non nella sostanza”. Il governo metterà la fi

Nadal e Djokovic a Gedda dopo l'Omicidio Khashoggi? L'esibizione diventa un caso : Amnesty International gli ha chiesto di rinunciare, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno valutato seriamente la cosa, ma per il momento non si sono cancellati dall’esibizione del 22 dicembre a Gedda, dicono che non se la sentono di rinunciare a un impegno preso oltre un anno fa. E se Roger Federer ha invece fatto a meno del milione di dollari di ingaggio che era stato proposto anche a lui non è propriamente perché ...

Nadal e Djokovic a Gedda dopo l'Omicidio Khashoggi? L'esibizione diventa un caso : Per la cronaca, nel luglio 1983, il successivo rivale di McEnroe, l'uomo venuto dall'ex Cortina di Ferro dell'Est Europa, il cecoslovacco Ivan Lendl - che poi è diventato cittadino Usa - accettò l'...

In Arabia Saudita è stato scarcerato uno dei nipoti di re Salman - forse per alleviare la pressione internazionale dovuta all’Omicidio di Jamal Khashoggi : Venerdì in Arabia Saudita è stato rilasciato il principe Khalid bin Talal, uno dei nipoti di re Salman, che era rimasto in carcere per 11 mesi dopo avere criticato gli arresti di massa ordinati dal regime Saudita nel novembre 2017.

Khashoggi - Erdogan : Riad ordinò Omicidio : 13.20 "L'ordine di uccidere Khashoggi è arrivato dal più alto livello del governo saudita". Così al Washington Post il presidente turco, Erdogan, che ritiene estraneo alla vicenda il re saudita, Salman. La "lunga amicizia" tra Turchia e Arabia Saudita "non ci farà chiudere gli occhi davanti ad un omicidio premeditato", afferma Erdogan. "Il rifiuto del procuratore saudita di cooperare con l'indagine turca e di rispondere a semplici domande è ...

Attorno al brutale Omicidio di Khashoggi la sfida di potere fra Riad - Teheran e Ankara : Tra gli eredi degli imperi persiano, ottomano e arabo, è in ballo la leadership politica e morale dell'Islam: non discredita, anzi, rende onore ai musulmani dire e ripetere che né Teheran, né Ankara ...

Usa : "Omicidio Khashoggi mina stabilità" : 16.16 L'uccisione del giornalista e dissidente saudita, Jamal Khashoggi, "mina la stabilità regionale" e il Dipartimento di Stato americano prenderà ulteriori misure in risposta al suo assassinio. Così il ministro della Difesa Usa nel suo intervento alla Conferenza internazionale Manama Dialogue, in Bahrain. Intanto, circa la richiesta della Turchia di estradare i sospetti autori del delitto, il ministro degli Esteri di Riad, al-Jubeir, ha ...

Omicidio Khashoggi - Ankara chiede a Riad l'estradizione di 18 sospetti - : L'ufficio del procuratore generale di Istanbul ha preparato una richiesta all'Arabia Saudita per l'estradizione di 18 persone sospettate di essere coinvolte nell'Omicidio del giornalista saudita Jamal ...

Omicidio Khashoggi - Lotti : «Bloccare la finale di Supercoppa a Riad» : L'ex ministro dello Sport Luca Lotti chiede di bloccare la disputa della finale a Riad, a seguito dell'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. L'articolo Omicidio Khashoggi, Lotti: «Bloccare la finale di Supercoppa a Riad» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Khashoggi - Erdogan : altre prove Omicidio : 14.00 La Turchia ha "altri elementi" di prova sull'omicidio di Jamal Khashoggi, il giornalista dissidente saudita ucciso nel consolato di Istanbul il 2 ottobre. Lo ha detto il presidente turco Erdogan Erdogan ha anche annunciato che domenica prossima il procuratore generale dell'Arabia Saudita arriverà in Turchia nell'ambito della complicata collaborazione tra i due Paesi nell'indagine sulla morte di Khashoggi. "Pretendiamo spiegazioni ...