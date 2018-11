Nel tunnel dove “Federica” scava la roccia | “Qui passerà un binario della Torino-Lione”  

Tav : ToniNelli a RavaNelli - neanche 1 cm di tunNel di base costruito : Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Nessuna vergogna sul Tav Torino-Lione ma, anzi, mi sento orgoglioso per lo sforzo che sto facendo con la mia squadra per usare con attenzione i danari pubblici, rispetto a un'opera che dopo decenni di discussioni non ha ancora visto scavare un centimetro del tunnel di ba

Tav - incontro ToniNelli-Borne. “Rinviati bandi per il tunNel”. La ministra francese : “Ma non si perdano finanziamenti Ue” : C’è l’accordo tra Italia e Francia per stoppare la pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione del tunnel di base del Tav fino al termine dell’analisi costi-benefici sulla Torino-Lione. È questo il risultato del faccia a faccia tra Danilo Toninelli e la ministra francese, Elisabeth Borne. Dopo il bilaterale a Bruxelles, Borne ha sottolineato che Parigi lascerà “che l’Italia conduca le sue valutazioni, tenendo ben ...

Daylight Trappola Nel tunnel film stasera in tv 9 novembre : trama - curiosità - streaming : Daylight Trappola nel tunnel è il film stasera in tv venerdì 9 novembre 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:30. La pellicola è diretta da Rob Cohen ed interpretata da Sylvester Stallone e Viggo Mortensen. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Daylight Trappola nel tunnel film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ...

Lega trentina - per Mirko Bisesti «Brennero - tunNel fondamentale» : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Due tamponamenti sulla ss47 Code in direzione Trento ...

“La Tav - opera da interrompere : Nel tunnel già scavato facciamo un centro di ricerca” : «È un’opera da interrompere e nella parte di tunnel già scavata si potrebbe pensare di inserire un centro di ricerca per esperimenti su neutrini e materia oscura». A parlare è Angelo Tartaglia, membro della commissione sulla Tav voluta dall’amministrazione 5 stelle del Comune di Torino che, insieme ai suoi colleghi, ha snocciolato dati per spiegare...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Marco Lodadio e l’arte della rinascita. Italia - tra un bronzo e l’uscita dal tunNel verso le Olimpiadi : Marco Lodadio è l’uomo della rinascita, l’artista che ha modellato un esercizio da urlo al castello, che ha fatti suoi gli anelli, che ha riportato l’Italia sul podio ai Mondiali dopo addirittura otto anni dall’ultima volta. Lo scultore del bronzo, il pittore delle linee magiche, il poeta di melodie armoniose che sono risuonate fragorose all’Aspire Dome di Doha: il 26enne ha riportato in auge l’artistica ...

La vittoria più bella di Elena Fanchini : "Ho sconfitto il tumore - oltre il tunNel vedevo la neve" : In carriera vanta anche un argento mondiale e due vittorie in coppa del Mondo. Ma a 33 anni, per Elena Fanchini la vittoria più bella è senz'altro quella contro il cancro. La sciatrice azzurra, tornata ad allenarsi dopo quasi un anno, ha raccontato a La Stampa la sua battaglia:"Nei momenti bui pregavo Dio e pensavo allo sci. Così ho sconfitto il male che mi ha bloccata per 10 mesi. Ripensavo a quell'esame di routine, il 28 ...

TunNel Termoli - appello al Sindaco Sbrocca : Fermatevi! : Riceviamo e pubblichiamo Tanti Termolesi avevano riversato molte aspettative sul Consiglio regionale per giungere a definizione, in scienza e coscienza, sulla famigerata Variante al P.R.G attinente alla riqualificazione dell'area centrale di Termoli, meglio conosciuta come Tunnel. Aspettative gravemente deluse, allorquando i ...

Trasporto aereo : da Emirates uno “smart tunNel” all’aeroporto di Dubai per velocizzare i check-in con il riconoscimento facciale : Emirates si prepara a lanciare il primo “percorso biometrico” al mondo che offrirà ai suoi clienti controlli aeroportuale veloci e senza problemi presso l’hub della compagnia aerea nell’aeroporto internazionale di Dubai. Utilizzando l’ultima generazione di tecnologia biometrica, un mix di riconoscimento facciale e delle iridi, i passeggeri di Emirates possono fare rapidamente il check-in, completare le varie formalità ed ...

Il ritorno di Ariana Grande - la musica per uscire dal tunNel : Ariana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonAriana Grande e Pet DavidsonSe c’è una cosa che può aiutare Ariana Grande a mettersi alle spalle un momento complicato è la musica. Lo ha detto lei stessa, più volte, sia lo scorso anno quando un terrorista si è fatto esplodere durante un suo concerto a Manchester, sia un mese fa dopo il ritrovamento del corpo senza vita del suo ex fidanzato, MacMiller. Giorni ...

Pressing leghista per la Tav. Per Rixi "si farà". Si può rivedere il progetto - salvando il tunNel di base : La linea ufficiale è attendere l'analisi costi-benefici per poi decidere sul futuro dell'opera. Ma la Lega esprime chiaramente il suo favore per la Tav Torino-Lione, definendola "strategica" nell'ambito del piano di infrastrutturazione del Paese."È un dossier che deve essere completato" afferma al Corriere della Sera il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, "anche qui abbiamo raggiunto un'intesa per portare a termine ...

Tap - lavori avviate e già fermati : il maltempo fa slittare le operazioni in mare per il microtunNel : Le avverse condizioni meteo marine, con forte vento di scirocco e mare grosso, fanno slittare l’avvio delle attivita’ di Tap in mare propedeutiche all’arrivo dell’Adhe’mar de Saint-Venant, la nave posatubi di Saipem (lunga 95 metri, con una stazza di 6200 tonnellate), ormeggiata da giorni nel porto di Brindisi. L’imbarcazione dovra’ installare il palancolato sul fondale in localita’ San Basilio, a ...