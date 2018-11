Radwanska si ritira a 29 anni

Wta - Agnieszka Radwanska si ritira : 'Il mio fisico non risponde più come vorrei. È tempo di nuove sfide' : La giocatrice di Cracovia ha anche rivelato di non volere abbandonare il mondo del tennis. "Non giocherò più nel tour professionistico, ma non lascierò il tennis - prosegue Radwanska -. Per me è ...