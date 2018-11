Mafia | boss vedeva agente servizi segreti

Torino - nella villa confiscata al boss latitante. Caselli : “La Mafia continua a manifestare la propria prepotenza” : “Restituite il bene confiscato alla collettività”. È questo l’appello che Libera Piemonte, insieme ad Avviso Pubblico, ha lanciato ieri sera a San Giusto Canavese. Il bene in questione è la villa di Nicola Assisi, tra i più importanti narcos italiani ancora latitante. È stata confiscata nel 2011, ma ci sono voluti sette anni per liberarla dai familiari che la occupavano nonostante la confisca definitiva. Da allora sono passati sei mesi ma nulla ...

Usa - ucciso il boss della Mafia Bulger - La sua vita ispirò i film 'Black Mass' e 'The Departed' : E' stato ucciso in un carcere della West Virginia, negli Stati Uniti, il boss della mafia James , Whitey, Bulger, noto gangster di Boston e informatore dell'Fbi catturato nel 2011 dopo 16 anni di ...

Usa - ucciso il boss della Mafia Bulger - La sua vita ispirò i film 'Black Mass' e 'The Departed' : E' stato ucciso in un carcere della West Virginia, negli Stati Uniti, il boss della mafia James , Whitey, Bulger, noto gangster di Boston e informatore dell'Fbi catturato nel 2011 dopo 16 anni di ...

Usa : boss Mafia Boston Bulger ucciso in carcere : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mafia - fermato boss Leo Sutera : fedelissimo di Messina Denaro/ Agrigento : si temeva fuga dopo intercettazioni : Mafia, fermato boss Leo Sutera: considerato uno dei fedelissimi di Messina Denaro con il quale comunicava tramite pizzini. Stava organizzando la fuga?(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 09:00:00 GMT)

Mafia : fermato un boss di Agrigento fedelissimo di Messina Denaro : fermato storico boss fedelissimo di Matteo Messina Denaro. All'alba la polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di Leo Sutera, anziano capoMafia di Sambuca di Sicilia, ...

MARIA BADALAMENTI/ La figlia di Silvio - ucciso dalla Mafia - non ha paura dei boss (Italia sì) : MARIA BADALAMENTI, figlia di Silvio, ucciso dalla mafia, sarà ospite a Italia sì oggi pomeriggio, su Rai 1. La donna non ha paura dei boss e lo dice apertamente(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:49:00 GMT)

Una bomba per il cronista che dà fastidio alla Mafia. Il boss : "Facciamo saltare lui - la scorta e anche i bambini" : In Sicilia la mafia c'è ancora, ha cambiato aspetto e punta a fare grandi affari. Si è messa nel business, come si dice, ha fatto il salto, ma ogni tanto può tornare ai vecchi metodi. E in Sicilia c'è ...

Gli incontri con Salvini e il boss della Mafia : ecco il film del 'finto' candidato sindaco di Palermo : ...7 per cento alle elezioni e 7 mila voti, La Vardera, ex autore e inviato de Le Iene , ha confessato che la sua candidatura era un escamotage per svelare il dietro le quinte della politica. Il '...

“La Mafia non è più pericolosa. Ed è solo al Sud”. Una ricerca di Libera svela i luoghi comuni sui boss : L’allarme di Don Ciotti: “Sottovalutazione preoccupante. boss evoluti, che operano con la corruzione”

Mafia Foggia - un arresto per la strage di S. Marco in Lamis nella quale morirono un boss - l’autista e 2 braccianti innocenti : C’erano il traffico di stupefacenti e la ridefinizione degli assetti di potere nella criminalità garganica dietro la strage di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, nella quale persero la vita anche due contadini innocenti. Perché l’obbiettivo dei killer, il boss Mario Luciano Romito, rappresentava un ostacolo al riequilibrio delle dinamiche mafiose del Gargano. E quindi andava abbattuto, dopo essere scampato in passato a un ...

Mafia : arsenale dei boss nel Trapanese - sequestrati anche 4 kalashnikov : Palermo, 5 ott. (AdnKronos) - C'erano anche quattro micidiali fucili d'assalto kalashnikov con caricatori e munizionamento nell'arsenale scoperto dalla Polizia di Stato in un casolare diroccato nelle campagne di Paceco, nel Trapanese. Gli uomini della Squadra mobile di Trapani, insieme al Servizio c

Mafia : Trapani - Polizia scopre arsenale dei boss : Palermo, 5 ott. (AdnKronos) - La Polizia di Stato di Trapani e Palermo, coordinate dal Servizio Centrale Operativo, hanno rinvenuto, nelle campagne del trapanese, un arsenale riconducibile alla Mafia. Le indagini sono state svolte dai poliziotti della squadra mobile. Ulteriori dettagli saranno resi

Mafia - Vito Bigione arrestato in Romania/ Ultime notizie : boss di Mazara era tra i 30 latitanti più ricercati : Mafia, Vito Bigione arrestato in Romania: il boss di Mazara era tra i 30 latitanti più ricercati. Le Ultime notizie: blitz della polizia a Oradema, a due giorni dall'arresto di Vito Marino(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:01:00 GMT)