L' open world subacqueo Subnautica ha una data di uscita per PS4 e Xbox One

L'open world è una moda rischiosa? : Gli open world sono indubbiamente una delle mode del momento, uno dei trend più evidenti dell'attuale panorama videoludico e gli esponenti del genere sono in costante aumento, anche negli ultimi mesi.In appena due mesi sono arrivati sul mercato Marvel's Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey e Red Dead Redemption 2 e anche dall'analisi di queste tre opere parte il nuovo video della nostra Lara Arlotta, un video intitolato "Open world: una moda ...

Una tech demo di Unity mostra il potenziale futuro dei giochi open world : Come riporta PCGamer, Unity ha tenuto la sua convention annuale "Unite" a Los Angeles, dove ha mostrato un nuovo piano per ricostruire il suo popolare motore dalle fondamenta. Ciò include l'introduzione di nuovi aggiornamenti e tecnologie work-in-progress. Una di queste rivelazioni era essenzialmente uno sguardo al futuro di come potrebbero apparire i giochi open world.Soprannominato Entity Component System (ECS in breve), Unity lo descrive ...

Outward : a breve un assaggio del nuovo RPG open world di Nine Dots Studios : Un nuovo magical system, combattimenti elettrizzanti e sfide di sopravvivenza in un mondo pieno di pericoli, sono gli elementi chiave di questo RPG fantasy. In Outward, il giocatore, non è solo il ...

Outward : ecco un'assaggio del nuovo RPG open world di Nine Dots Studios : Se siete a secco di RPG open world, sarete felici di sapere che Nine Dots Studios sta sta presentando proprio in questi giorni Outward, il livestream del gioco è programmato per il 27 ottobre.Vediamo di seguito tutti i dettagli del comunicato ufficiale Koch Media: Read more…

WB Montreal al lavoro su due titoli open world legati all'universo DC? : Warner Bros. Montréal sarebbe al lavoro a ben due titoli open world legati all'universo DC, riporta Comicbook.Ad annunciarlo è stato Osama Dorias, Senior Game Designer di WB Montréal, il quale ha dichiarato in un podcast di essere effettivamente al lavoro con alcune proprietà della DC, anche se naturalmente non ha detto quali. I molti potrebbero pensare con una certa convinzione che si possa trattare di un qualche seguito della fortunata saga di ...

Un gioco Pokémon open world in stile Zelda? Il progetto è ancora papabile : Manca circa un mese al lancio di Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Eevee!, per cui i giocatori non perdono tempo e cominciano già a domandarsi quale sarà la direzione che Nintendo e Game Freak decideranno di intraprendere con il prossimo capitolo della serie principale atteso per il 2019.Come riporta Nintendolife, è da molti anni che la community riversa sui forum ufficiali la loro richiesta di un gioco Pokémon "open world", e se un gioco Pokémon ...

Qual è la ricetta per l'open world perfetto? - editoriale : Il fascino dei mondi aperti esercita un'attrazione particolare sulla categoria dei videogiocatori, da sempre alla ricerca di orizzonti sconfinati e promesse di libertà. Quella dell'open world è una filosofia di game design intrigante al punto da emergere fin dai primi anni '80 e capace di crescere in maniera incontrollabile nel corso dei decenni successivi, adattandosi ai trend del mercato ed entrando in simbiosi tanto con i progetti di tie-in ...

Pioggia battente - luci al neon e un open world tutto da guidare : ecco Transmission : Grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, abbiamo avuto modo di scoprire un interessante titolo per PC adatto a tutti coloro che amano mettersi alla guida nella notte e sotto una Pioggia battente. Oggi vi parliamo di Transmission.Transmission è opera dello sviluppatore del Regno Unito Sea Green Games ed è in lavorazione da circa febbraio di quest'anno. Il team lo definisce come l'incontro tra Euro Truck Simulator e Jalopy.ecco la descrizione ...

Il mondo di Starlink : Battle for Atlas sarà più vasto di molti dei titoli open world Ubisoft : I titoli Ubisoft solitamente sono caratterizzati da una grafica realistica, meccaniche RPG, mappe molto vaste e a volte un comparto multiplayer. Starlink: Battle for Atlas sembra invece portare una ventata d'aria fresca sotto questo aspetto.Come riporta Gamingbolt, il nuovo titolo Ubisoft godrà di una grafica stilizzata ma non per questo il mondo di gioco avrà dimensioni ridotte, anzi sarà più esteso di quello della maggior parte dei titoli open ...

Assunzioni di massa per Playground Games : gli sviluppatori di Forza Horizon assumono per un "nuovo RPG open world AAA" : I rumor e le voci di corridoio si intrecciano a doppio filo con la notizia riportata da GearNuke e incentrata su Playground Games, team acquisito da Microsoft Studios che è salito agli onori della cronaca per il lavoro svolto sulla serie Forza Horizon ma che ora grazie a un recente ampliamento guarda a un futuro caratterizzato anche da progetti molto diversi.A quanto pare la software house ha dato il via a delle Assunzioni di massa che dovranno ...

The Witcher 3 non è stato un balzo evolutivo per i giochi open world. Red Dead Redemption 2 ha cose che non ho mai visto fare da un videogioco : The Witcher 3 è considerato uno dei migliori giochi di ruolo in termini di storytelling e gameplay. All'epoca fu considerato un grande balzo in avanti per i giochi open world, ma Danny O'Dwyer, fondatore di NoClipVideo, non è d'accordo. Le sue opinioni su The Witcher 3 differiscono leggermente dall'opinione generale.--Come riporta Segmentnext, secondo O'Dwyer Red Dead Redemption 2 è il vero balzo in avanti per i giochi open world."The Witcher 3 ...

HEVN : l'avventura sci-fi open world ispirata a System Shock 2 è ora disponibile : HEVN è un nuovissimo gioco di azione e avventura indie fortemente ispirato ai classici del genere delle generazioni passate.Come segnala VG247.com, System Shock 2 ha ispirato molti designer sin dal suo lancio nel 1999, ma pochi giochi sono stati in grado di eguagliare ciò che il famoso titolo ha realizzato. Ora uno studio indipendente e intraprendente di nome Miga ci propone la sua idea di open-world chiamata HEVN. E per di più, è disponibile da ...