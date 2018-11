Il M5S alle prese con un problema chiamato De Falco

agi

(Di mercoledì 14 novembre 2018) L’incidente viene chiuso in fretta, l’ortodossia ripristinata, l’ordine regna nel gruppo parlamentare dei 5 Stelle dopo la scossa del voto contrario al decreto Genova. Oppure no: forse per la prima volta dalle elezioni trionfali del 4 marzo, il Movimento rischia di provare l’aspro sapore delle espulsioni, degli abbandoni traumatici, delle sedute con gli indici puntati che non poco avevano fatto male la scorsa legislatura. Anche perché questa volta nel centro della tempesta perfetta si potrebbe trovare uno degli uomini simbolo della pattuglia parlamentare a cinque stelle, quel Gregorio Deche salvò l’onore di molti in occasione del disastro della Costa Concordia. Sospiro di sollievo È il tardo pomeriggio quando si sente uno "Sta andando molto bene". Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, dopo la bocciatura ...