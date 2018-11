Rugby | cosa cambierà nel ranking mondiale dopo Italia-Australia? Tutte le possibili

oasport

(Di martedì 13 novembre 2018) Stiamo per superare la metà della finestra autunnale dei Test Match diche si è aperta per la Nazionalena con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17. Ora è tempo del secondo dei tre test match casalinghi che attendono gli azzurri, che si giocherà sabato 17 a Padova contro l’, con inizio alle ore 15.00. La vittoria sui Lelos, unita alla sconfitta dei Wallabies in Galles ed al fattore campo della prossima sfida fanno sì che questa partita conti particolarmente anche per il: l’deve fare il massimo per cercare di restare a contatto con gli oceanici nel punteggio, onde evitare il sorpasso degli USA nella graduatoria. Proprio così: questa settimana il pericolo numero uno per la nostra Nazionale arriva dagli States o, meglio, dalla Romania: ...