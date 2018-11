Desirée | cade l’accusa  di omicidio per due degli arrestati Il Riesame | «Non fu stupro

Desiree : riesame fa cadere accuse omicidio e stupro di gruppo ma la Procura non cambia idea : Cade l'accusa di omicidio che la Procura di Roma e il gip Maria Paola Tomaselli avevano contestato ad Alinno Chima e Brian Minteh, due degli extracomunitari arrestati dalla polizia nei giorni scorsi in relazione alla morte della 16enne di Cisterna di Latina, Desiree Mariottini, trovata senza vita in uno stabile abbandonato in via dei Lucani. Lo ha deciso il tribunale del riesame che, accogliendo in parte le istanze della difesa, ha ritenuto ...

