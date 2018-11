Roma | Di Francesco | ' La vittoria con la Sampdoria un punto di partenza'

Roma - Di Francesco : "Schick ora non si fermi. Il nostro obiettivo la Champions" : La Roma che cresce, i punti che mancano, Schick che deve dare ancora di più: da Coverciano, il giorno dopo il successo contro la Sampdoria , Di Francesco analizza il momento della sua Roma. Partendo ...

Roma - Di Francesco : 'La squadra è in crescita anche nei risultati' : "Sono contento, nell'insieme generale, della crescita della mia squadra". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco , a margine della cerimonia di premiazione della Panchina d'Oro che ...

Roma - Di Francesco 'perde' 12 calciatori : Doppia convocazione poi per la Francia: il campione del Mondo Nzonzi s arà nella selezione maggiore, mentre Bianda andrà nell'Under 19. 'Solo' Olanda Under 21, invece, per Justin Kluivert, mentre ...

Serie A Roma - Di Francesco : «Stiamo migliorando - più attenti in fase difensiva» : Roma - La rotonda vittoria per 4-1 contro la Sampdoria all'Olimpico permette alla Roma di respirare un po' in campionato dopo una sconfitta e due pareggi: "Stiamo migliorando - esordisce il tecnico Di ...

Roma - Di Francesco felice : “ci siamo mossi bene contro una squadra aggressiva - contento per Schick ed El Sha” : L’allenatore della Roma ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria all’Olimpico, sottolineando la propria soddisfazione per i gol di El Shaarawy e Schick felice e soddisfatto Eusebio Di Francesco dopo la vittoria ottenuta dalla Roma sulla Sampdoria, un successo che permette ai giallorossi di salire al sesto posto in classifica, mettendo il fiato sul collo a Milan e Lazio. Alfredo Falcone/LaPresse Ottime le risposte ...

Roma-Sampdoria 4-1 : Di Francesco torna a sorridere : ROMA - Dopo tre partite e oltre un mese, finisce l'astinenza da vittoria in campionato della Roma: quattro gol alla Sampdoria all'Olimpico per tornare a sorridere e scalare di nuovo la classifica, ...

Roma-Sampdoria 4-1 : doppio El Shaarawy più Jesus e Schick - Di Francesco riparte : La Roma batte la Sampdoria per 4-1 all'Olimpico e riparte dopo i pari con Fiorentina e Napoli e la sconfitta contro la Spal. In gol El Shaarawy per due votle, Juan Jesus e Schick. Inutile la rete...

Roma - conferenza Di Francesco : “Voglio una prestazione da Champions. Schick? Gioca” : “Giochiamo contro una squadra che ha ritmo e verticalità per fare male agli avversari, dobbiamo farci trovare pronti e portare a casa i tre punti. Voglio una prestazione convincente“. Queste le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida dell’Olimpico con la Sampdoria. “Conterà l’approccio mentale, fisico e anche tecnico, bisogna essere completi per migliorare il rendimento, specialmente quello in ...

Roma - Di Francesco : “Chiedo un miglioramento all’Olimpico. Ora solo 3 punti” : E’ un fiume in piena Eusebio Di Francesco. L’allenatore della Roma, reduce dalla vittoria esterna sul campo del CSKA Mosca, deve riprendere il trend in campionato dopo una sconfitta e due pareggi. Ad attenderlo questa volta ci sarà la Sampdoria di Giampaolo. Ecco come il tecnico giallorosso vuole che i suoi affrontino il match: “Qualcosa […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Chiedo un miglioramento all’Olimpico. ...

Roma-Sampdoria - la conferenza di Di Francesco LIVE : 'Schick sicuramente titolare. Pastore non convocato' : Obiettivo Champions. La Roma torna a giocare all'Olimpico di domenica alle 15 e punta la Sampdoria, reduce dalla brutta sconfitta contro il Torino al Ferraris. Dopo il successo contro il Cska Mosca, ...