Turchia-Usa | Casa Bianca | Erdogan e Trump hanno discusso del caso Khashoggi a Parigi

Turchia - Arda Turan e gli ex Inter Emre Belozoglu e Okan Buruk accusati di legami con Fetullah Gulen e il golpe 2016 : I tifosi dell'Inter se li ricorderanno con la maglia nerazzurra, nonostante le prestazioni altalenanti in campo. Emre Belozoglu e Okan Buruk , in Italia a inizio anni 2000 e tra i protagonisti del 5 ...

Usa - Trump : Liberazione Brunson passo enorme rapporti con Turchia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Turchia - rilasciato pastore Usa Brunson : 16.47 Il pastore evangelico americano Andrew Brunson, il cui caso era stato al centro di un duro scontro tra Ankara e Washington, è stato rimesso in libertà. Il Tribunale di Smirne ha infatti deciso il rilascio e la rimozione del divieto di espatrio per il pastore Usa, che da luglio,dopo un anno e mezzo dietro alle sbarre, era agli arresti domiciliari. Tuttavia i giudici hanno parallelamente condannato Brunson a tre anni e 45 giorni di ...

Nbc - accordo tra Usa e Turchia su rilascio pastore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

KHASHOGGI - Turchia ACCUSA ARABIA SAUDITA : “UCCISO IN CONSOLATO”/ Ultime notizie - mistero sul giornalista : TURCHIA ACCUSA ARABIA SAUDITA: "giornalista Jamal KHASHOGGI ucciso nel consolato SAUDITA". Era molto critico del regime di Ryad ed è scomparso martedì scorso: Ultime notizie e prime ipotesi(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Attivista italiano fermato in Turchia - manca ancora l'accusa : Un Attivista 53enne residente a Massa , Massa Carrara, , Gianfranco Castellotti, è stato fermato dalla polizia ieri a Istanbul, in Turchia, dove si trovava da qualche giorno come osservatore. L'uomo, ...

Turchia - confermato l’ergastolo per cinque giornalisti e un accademico. Sono accusati del tentato golpe del 2016 : Attentato all’ordine costituzionale. È l’accusa con cui un tribunale di Istanbul ha confermato in appello l’ergastolo – da scontare al carcere duro – per cinque giornalisti e un accademico turco, tra cui i fratelli Ahmet e Mehmet Altan, ritenuti colpevoli di aver sostenuto l’imam Fethullah Gülen nel tentativo di golpe del luglio 2016. La sentenza era attesa con preoccupazione dalla comunità internazionale, ...

Olimpiadi degli Scacchi 2018 : l’Italia open torna a mettere la freccia e batte la Turchia - donne sconfitte dagli USA : Dopo alcuni turni in cui ha lasciato a desiderare, l’Italia open ha finalmente fatto sentire la propria voce all’interno delle Olimpiadi Scacchistiche in corso di svolgimento a Batumi, Georgia. Il successo che è arrivato, contro la Turchia per 2,5-1,5, ha grande importanza perché venuto dopo l’incredibile rischio corso col Nepal ieri e perché ha riportato Luca Moroni al centro dell’attenzione. Le donne, invece, hanno ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Russia - Cina e Turchia a valanga. Gli USA sudano con la Corea - Italia ok : Quinta giornata di gare ai Mondiali 2018 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone, siamo sempre più nel vivo della prima fase che promuoverà le prime quattro classificate dei quattro gironi. Oggi erano in programma sei partite, in campo le Pool B e C. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Italia vs CUBA 3-0 (25-11; 25-18; 25-20), Pool B a Sapporo Clicca qui per la cronaca. Russia vs AZERBAIJAN 3-0 (25-21; ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Cina travolge Turchia - USA e Brasile a valanga. Russia e Olanda - vittorie al tie-break : Seconda giornata di gare ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si stanno disputando in Giappone, oggi domenica 30 settembre si sono giocate ben 12 partite che hanno coinvolto tutte le 24 Nazionali qualificate alla rassegna iridata. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GERMANIA vs CAMERUN 3-0 (25-14; 25-10; 25-16), Pool A a Yokohama Passeggiata di salute per le teutoniche contro le Leonesse, top scorer Lisa Gruending ...

La Turchia effettuerà esercitazioni militari con gli USA nel Mediterraneo orientale - : La Turchia effettuerà esercitazioni navali contro i sottomarini nella parte orientale del Mar Mediterraneo dal 28 settembre al 7 ottobre con la partecipazione di Stati Uniti, Azerbaigian, Bahrain, ...