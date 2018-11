Serie A Spal-Cagliari | formazioni ufficiali e diretta dalle 18 Dove vederla in tv

Diretta Serie A Spal-Cagliari : formazioni ufficiali e cronaca : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Paolo Mazza'. formazioni ufficiali: SPAL , 3-5-2, : Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Missiroli, Fares; ...

Serie A - Spal-Cagliari : le formazioni ufficiali : Spal e Cagliari si sfideranno nel secondo match del sabato si Serie A. Semplici cambia ancora in porta: Gomis torna tra i pali, riprendendosi il posto che Milinkovic-Savic gli aveva soffiato nelle ultime uscite. In difesa, c’è Cionek dal primo minuto con Vicari e Felipe; a centrocampo, Schiattarella va a fare la mezzala lasciando la cabina di regia a Mirko Valdifiori. Una sola la modifica nella formazione di Maran: al centro della ...

Serie A Spal-Cagliari - probabili formazioni e diretta dalle 18. Dove vederla in tv : Allenatore: Maran ARBITRO: Doveri di Roma 1 IN TV: Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Serie A Spal - Semplici : «Mi attendo una reazione» : FERRARA - "Sappiamo di avere molto da migliorare. In casa però possiamo e dobbiamo ritrovare il risultato e alcuni equilibri perduti" . Così, in vista della gara con il Cagliari , il tecnico della ...

CAGLIARI - "La Spal ha raccolto meno di quanto meritava"

Serie A Spal - Everton salta il Cagliari. C'è Schiattarella : FERRARA - Uno squalificato a settimana è ormai la regola: dopo Felipe e Schiattarella tocca a Everton , che probabilmente sarebbe comunque uscito dall'undici titolare dopo la sciagurata prova dell'...

Serie A Spal - si rivede Djourou con il gruppo : FERRARA - Non ha interrotto la propria preparazione la Spal in vista dell'impegno casalingo di campionato contro il Cagliari di questo sabato. I biancazzurri hanno iniziato la seduta con un lavoro di ...

Video/ Lazio Spal - 4-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 11giornata - - IlSussidiario.net : Video Lazio Spal , risultato finale 4-1, : gli highlights e i gol della partita. Poker per i biancocelesti, doppietta per Ciro Immobile.

Serie A - Lazio-Spal 4-1 : il tabellino della gara : Lazio-Spal 4-1 Primo tempo 2-1 Marcatori: 26' Immobile, L,, 28' Antenucci, S,, 35' Immobile, L,, 59' Cataldi, L,, 70' Parolo, L, LAZIO, 3-5-2,: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, ...

Lazio-SPAL 4-1 - Serie A : la doppietta di Immobile decide il lunch match : La Lazio ha sconfitto la SPAL per 4-1 nel lunch match dell’undicesima giornata della Serie A 2018-2019. I biancocelesti riprendono la propria marcia dopo lo stop contro l’Inter e conquistano tre fondamentali punti all’Olimpico riuscendo così a rafforzare il quarto posto in classifica in attesa dell’incontro del Milan mentre gli emiliani rimangono in quindicesima posizione ma con sei punti di margine sulla zona salvezza. A ...

Highlights Serie A Lazio-Spal 4-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Lazio-Spal 4-1, la cronaca – Termina in goleada per la Lazio che, all’Olimpico, schianta per 4-1 la Spal. I biancocelesti, reduci dal 3-0 incassato dall’Inter lunedì scorso, si riscattano in campionato e si avvicinano alla sfida di Europa League di giovedì nel miglior modo possibile. Gli uomini di Semplici durano 60 minuti, mettono in difficoltà […] L'articolo Highlights Serie A Lazio-Spal 4-1. Video Gol, pagelle e ...

