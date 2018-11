Ascolti TV | Venerdì 9 novembre 2018 Testa a testa tra Tale e Quale Show e Scherzi a

davidemaggio

(Di sabato 10 novembre 2018)a Parte - Barbara D'Urso e Paolo Bonolis Su Rai1– Il Torneo ha conquistato 4.103.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale 5a Parte ha raccolto davanti al video 3.784.000 spettatori pari al 20.3% di share. In sovrapposizione, dalle 21.40 alle 24.10, Rai 1 sigla il 20.41% con 4.089.954 spettatori e Canale 5 sigla il 20.17% con 4.043.149 spettatori. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 678.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Bus 657 ha catturato l’attenzione di 756.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Nemiche per la Pelle ha raccolto davanti al video 1.269.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.122.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 993.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su TV8 4 Ristoranti Estate ha segnato ...