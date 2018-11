Matteo Mammì lascerà Sky Sport | in corsa per ruolo in Lega Serie A

Diletta Leotta rompe il silenzio sul fidanzato Matteo Mammì : Diletta Leotta rompe il silenzio sul fidanzato Matteo Mammì e parla per la prima volta del loro amore, nato dietro le quinte degli studi Sky. Lui è un manager dell’azienda, molto conosciuto e apprezzato, la loro storia è stata tenuta per molto tempo segreta, sino a quando anche la Leotta ha deciso di pubblicare una foto su Instagram. Oggi convivono e sognano di sposarsi per formare una famiglia, come ha raccontato la stessa ...

Diletta Leotta : "Il mio fidanzato Matteo Mammì? Mi piacerebbe avere una famiglia tutta mia ma non c'è fretta" : Diletta Leotta, intervistata dal settimanale 'Nuovo Tv', in edicola questa settimana, vuole mettere a tacere i pettegolezzi che, da qualche tempo, coinvolgono la sua vita privata e professionale. La giornalista Sky, fidanzata da diversi anni, con Matteo Mammì, dirigente di spicco del colosso televisivo, non ci sta a passare per la raccomandata di turno, orgogliosa della propria gavetta e dei tanti traguardi raggiunti con fatica e ...