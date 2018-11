Europa League | il Milan pareggia a Siviglia | girone apertissimo | ma la sfortuna

Il Milan ha pareggiato 1-1 con il Betis Siviglia nel quarto turno dei gironi di Europa League : Betis Siviglia e Milan hanno pareggiato 1-1 stasera nel quarto turno della fase a gironi di Europa League. A Siviglia il Betis è andato in vantaggio nel primo tempo con un gol del centrocampista argentino Giovanni Lo Celso. Il Milan

Europa League - la situazione del girone del Milan : risultati e classifica : Europa League, il Dudelange fanalino di coda ha perso anche oggi contro l’Olympiacos, gara tesa tra Milan e Betis Europa League, il girone del Milan resta molto complicato ed intricato. Partiamo da una certezza, il povero Dudelange continua ad essere fanalino di coda con 0 punti e probabilmente sarà a secco anche al termine della fase a gironi. Oggi l’Olympiacos ha passeggiato di fronte al pubblico amico contro il Dudelange, ...

Europa League - Betis-Milan finisce 1-1 : 22.56 Il Milan strappa il pari a Siviglia con il Betis (1-1), ma il girone di Europa League resta complicato. A due turni dal termine, spagnoli al comando con 8 punti, rossoneri a 7 con l'Olympiacos. Con molte assenze per infortunio (Higuain, Biglia, Bonaventura),i rossoneri soffrono nel primo tempo. Betis a segno già al 12' con Lo Celso al termine di un'azione corale, Sanabria si divora il raddoppio (27'). Milan inesistente per 45' si sveglia ...

Pagelle Betis Siviglia-Milan 1-1 - Europa League : i voti della partita. Suso salva i rossoneri - che fanno però troppi errori : Il Milan pareggia 1-1 con il Betis Siviglia nella quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 di calcio. I rossoneri si salvano nel secondo tempo grazie al gol di Suso e trovano un punto importante per la qualificazione. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori in campo con le Pagelle della partita. Pagelle Betis Siviglia-Milan Milan Reina 5,5: non ha particolari colpe sul gol, ma anche oggi non dà sicurezza al ...

Europa League - Lazio-Marsiglia 2-1 : biancocelesti qualificati : La Lazio conquista la qualificazione con due turni d'anticipo. Contro il Marsiglia arriva il bis al successo in Francia mentre la vittoria dell'Eintracht contro l'Apollon chiude i conti del girone. I ...

Europa League - Chelsea e Eintracht qualificate ai sedicesimi : Dopo la due giorni di Champions League, si alza il sipario sull'Europa League. Nelle gare delle 18.55, oltre alla Lazio conquistano il pass per i sedicesimi il Chelsea di Maurizio Sarri, vittorioso in ...

Europa League - Lazio-Marsiglia 2-1 : il tabellino : Lazio-Marsiglia 2-1, PRIMO TEMPO 1-0, MARCATORI: Parolo, L, 46' p.t., Correa, L, 10', Thauvin, M, 15 s.t. LAZIO, 3-5-2,: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace, dal 12′ s.t.,; Marusic, Parolo, ...

Lazio-Marsiglia 2-1 - biancocelesti ai sedicesimi di Europa League : ROMA, 8 novembre 2018 " Dopo aver espugnato il Velodrome, la Lazio batte il Marsiglia anche all'Olimpico, 2-1 il risultato finale, e conquista i sedicesimi di Europa League con due giornate di ...

Europa League - Lazio-Marsiglia 2-1 : Parolo e Correa regalano la qualificazione ai sedicesimi : ROMA - Con un Correa da applausi, la Lazio piega 2-1 il Marsiglia di Garcia e approda matematicamente ai sedicesimi di Europa League. Intelligente e cinica, la squadra di Inzaghi ha saputo controllare ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Lazio-Marsiglia 2-1. Parolo e Correa spediscono i biancocelesti ai sedicesimi : La Lazio batte per 2-1 il Marsiglia e stacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League: decisive le reti di Parolo e Correa, inutile il gol di Thauvin per i transalpini, che non riescono a completare la rimonta. Nell’altra gara del Gruppo H il Francoforte vince per 2-3 in casa dell’Apollon e resta a +3 sugli uomini di Simone Inzaghi. Nel primo tempo Sakai impegna Strakosha al 7′ ma il portiere biancoceleste tiene ...

Risultati Europa League - colpo grosso del Chelsea : blitz anche del Siviglia [FOTO] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Lazio-Marsiglia 2-1. Parolo e Correa spediscono i biancocelesti agli ottavi : La Lazio batte per 2-1 il Marsiglia e stacca il pass per i sedicesimi di finale di Europa League: decisive le reti di Parolo e Correa, inutile il gol di Thauvin per i transalpini, che non riescono a completare la rimonta. Nell’altra gara del Gruppo H il Francoforte vince per 2-3 in casa dell’Apollon e resta a +3 sugli uomini di Simone Inzaghi. Nel primo tempo Sakai impegna Strakosha al 7′ ma il portiere biancoceleste tiene ...

La Lazio vince 2-1 contro il Marsiglia e vola ai sedicesimi di Europa League : La Lazio di Simone Inzaghi vince e convince, con qualche seconda linea in campo, contro il Marsiglia di Rudi Garcia nella quarta giornata del girone H di Europa League. Le reti dei biancocelesti portano la firma di Marco Parolo, a fine primo tempo, e di Joachim Correa ad inizio ripresa. Di Thauvin il gol della bandiera del Marsiglia. La Lazio ha disputato una buona partita a cospetto di un avversario un po' in crisi ma comunque sempre di tutto ...

La Lazio si è qualificata ai sedicesimi di Europa League con due turni di anticipo : La Lazio ha battuto 2-1 l’Olympique Marsiglia nella quarta giornata dei gironi di Europa League e si è qualificata ai sedicesimi di finale con due turni di anticipo insieme all’Eintracht di Francoforte, contro cui si giocherà il primo posto nel