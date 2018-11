Asia Argento e Fabrizio Corona | Daria Nicolodi e il commento che ha scatenato l' inferno

La madre di Asia Argento su Twitter : "Mia figlia mi scrive fai schifo - fottiti fallita!" : Daria Nicolodi sui social critica la storia d'amore della figlia Asia con Fabrizio Corona. La replica durissima della Argento.

La madre di Argento : "Io cattiva? Nel 2007 - mi affidarono mia nipote. Asia e Morgan dichiarati inadatti" : Continuano le tensioni tra Asia Argento e sua madre Daria Nicolodi, a seguito delle rivelazioni sulla nascente relazione sentimentale che lega l'attrice a Fabrizio Corona. La Nicolodi, tramite Twitter, aveva fatto presente di non apprezzare la relazione di sua figlia con l'ex re dei paparazzi, e l'Argento aveva risposto aggressivamente:Ora la madre rincara la dose, ricordando un episodio famigliare assai delicato riguardante Anna Lou, figlia ...

Asia Argento - la madre Daria Nicolodi critica il flirt con Corona. Lei la insulta : «Fottiti tr0ia» : Asia Argento “Fottiti tr0ia“. Messaggio di Asia Argento alla madre Daria Nicolodi, stando a quanto riportato da quest’ultima su Twitter. Non c’è che dire, per l’attrice romana l’amore è davvero nell’aria e chissà tutta questa esuberanza non le sia stata ispirata proprio dalla vicinanza all’impulsivo Fabrizio Corona. Nelle ore in cui la notizia del loro flirt ha fatto discutere e scatenato reazioni ...

Asia Argento e Fabrizio Corona - la madre di lei li definisce “Due signori di mezza età con felpa e cappuccio che si baciano”. La figlia : “Fottiti troia” : “Anche mia madre mi ha detto: non fidarti di lui. Però che cosa devo fare?”, ha dichiarato Asia Argento in un’intervista al settimanale Chi commentando la relazione con Fabrizio Corona. Il giornale diretto da signorini ha pubblicato le foto di un bacio e la conferma dei protagonisti, una relazione destinata a far discutere anche in famiglia. “Non parlare più di me. Se voglio, so farlo da sola. Non osare attribuirmi cose che non ...

Botta e risposta al veleno tra Asia Argento e la madre : volano parole pesanti per la relazione con Corona [GALLERY] : Asia Argento criticata dalla madre per la sua relazione con Fabrizio Corona: l’attrice italiana replica al veleno contro Daria Nicolodi, ecco tutti i tweet “Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano… un po’ inguaiati e inguaianti”: così la madre di Asia Argento, Daria Nicolodi commenta le foto della rivista ‘Chi’ che hanno portato a galla la relazione, venuta ieri allo ...

Corona - dalle gemelline di Garlasco ad Asia Argento : le mosse di Fabrizio per fare sempre notizia : E portò alla ribalta della cronaca rosa anche Azouz, protagonista del dramma indicibile di Erba. Non distinguendo più la realtà dal reality. Fu lui a inventarsi il personaggio Belen rivendicando: 'La ...

Asia Argento intervista : Corona - la lite con Ilary Blasi e il pensiero del suicidio : Asia Argento: “Ho avuto una profonda depressione ed ho pensato al suicidio” Gli ultimi mesi hanno messo a dura prova Asia Argento che, per tutta una serie di sfortunati eventi, è stata costretta a fare i conti con degli eventi a dir poco tragici. Adesso, però, nella sua vita un nuovo amore pare stia riuscendo […] L'articolo Asia Argento intervista: Corona, la lite con Ilary Blasi e il pensiero del suicidio proviene da Gossip e ...

Asia Argento-Corona è amore : la verità di Massimo Giletti : Ormai è ufficiale: fra Asia Argento e Fabrizio Corona è scoppiato l’amore. A commentare la relazione anche Massimo Giletti, uno dei migliori amici dell’ex re dei paparazzi. “Fabrizio Corona ha il fascino de “I fiori del male” e una come Asia Argento, che conosce bene le poesie di Baudelaire, non poteva che esserne attratta – ha svelato il conduttore al settimanale Chi parlando della nuova storia d’amore -. Lei e ...

