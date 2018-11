Gf Vip | la confessione di Basile | Ho fatto la fame

ilgiornale

: Francesca Cipriani supplica Barbara D'Urso di aiutarla - Mafia_Capitale : Francesca Cipriani supplica Barbara D'Urso di aiutarla - KontroKulturaa : Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani innamorata pazza di Walter Nudo: la confessione clamorosa - -

(Di sabato 3 novembre 2018) Nella casa del Gf Vip è tempo di confidenze. Dopo Maria Monsè che ha rivelato di aver subito abusi sessuali, anche Fabioapre il suo cuore e rivela la sua parte più intima. Sempre molto silenzioso e riservato, il judoka si è confidato con Jane Alexander, Ela Weber e Giulia Provvedi in merito al suo passato non troppo felice.Fabioha così cofessato quanto lo sport sia stato fondamentale per lui e come gli abbia cambiato la vita. Duri allenamenti, sacrifici, costanza, ma per vincere è fondamentale ricordarsi da dove si viene. "I soldi ti danno la tranquillità, che è la cosa più importante che ci sia - ha spiegato Fabio agli altri concorrenti del Gf Vip -. Io so cosa vuol dire fare la, è una cosa brutta e non voglio più tornare a quel periodo. Quellalà tanti campioni la perdono per un briciolo di successo e quando la perdi non arrivi più da nessuna parte. Ti deve ...