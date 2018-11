Chiara Appendino | minacce di morte in una lettera alla sindaca di Torino | “Ma io

Torino - in 500 alla prima manifestazione “Si Tav” contro la sindaca Chiara Appendino : “È prioritaria per la città” : Cinquecento persone si sono ritrovate in piazza questa mattina a Torino per manifestare il loro sostegno alla Tav e dire basta all’amministrazione Appendino. In piazza Castello, sotto la Prefettura, richiamati dal tam tam lanciato sui social dopo il voto di lunedì in consiglio comunale contro la Torino-Lione, c’erano tanti comuni cittadini, tra cui anche volontari di Torino 2006, rappresentanti del mondo produttivo e politico ed esponenti ...