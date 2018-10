GF Vip 3 | il figlio di Jane Alexander su Instagram | Mamma sono con te E

GF Vip 3 - Jane Alexander informata sulla reazione del fidanzato : "I miei sentimenti sono veri. Spero che mio figlio non stia soffrendo" : Si avvicina la resa dei conti per Jane Alexander , protagonista di una delle storie d'amore più controverse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Impegnatissima fuori la casa, la bella attrice italo-inglese sta intrattenendo una travolgente conoscenza con il velino Elia Fongaro. A preoccupare l'attrice però è l'impatto che questa liason dangereuse potrebbe avere nella sua vita reale fuori, ovvero su Gianmarco Amicarelli (il compagno da ...

GF Vip : ecco chi è Damiano Schiozzi - il figlio di Jane Alexander : Non solo Francesco Monte e Giulia Salemi. Al GF Vip sono sempre più vicini anche Jane Alexander ed Elia Fongaro. Una coppia che sta facendo discutere parecchio fuori dalla Casa anche perché solo qualche giorno fa l’attrice aveva ricevuto una proposta di nozze dal fidanzato Gianmarco. Lui, classe 1981 e musicista e chitarrista molto conosciuto in Italia e all’estero (ha fondato i Vatycans, un gruppo famosissimo con cui da anni calca i ...

Grande Fratello Vip : il figlio di Jane Alexander non riconosce più la madre e se ne vergogna…. : Jane Alexander si è dichiarata palesemente ad Elia Fongaro e ieri notte i due sono stati alcune ore a coccolarsi, arrivando ad un passo dal limone selvaggio. Solo una settimana fa il compagno dell’attrice... L'articolo Grande Fratello Vip: il figlio di Jane Alexander non riconosce più la madre e se ne vergogna…. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gf Vip 2018 - Maurizio Battista : "Ivan Cattaneo macchietta del gay - Lory Del Santo... Ti muore un figlio e vai al Grande Fratello?" : E' un fiume in piena Maurizio Battista , autoeliminatosi due settimane fa, dal Grande Fratello Vip 2018 . Il comico romano, intervistato dal settimanale 'Oggi', tuona contro gli ex compagni d'avventura con cui, dentro e fuori dalla Casa, si è scontrato duramente con toni assai aspri e poco distensivi: La Giorgi era snob, tagliente e prevenuta. Merola si è offeso perché gli ho detto che era un poveraccio. Lui mi ha dato due volte del pezzo di m…. ...

GF Vip - Maria Monsè choc sul figlio di Lory Del Santo : Epica discussione al Grande Fratello Vip. Martedì 23 ottobre 2018 è scoppiata una pazzesca lite tra Maria Monsè e la marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. Le due, che un mese fa si erano scontrate pesantemente a Pomeriggio 5, hanno di nuovo litigato nella casa del Grande Fratello Vip. Ma perché avevano discusso a Pomeriggio 5? Come riporta il sito Isa e chia, pare che Maria e sua figlia Perla, in occasione di un evento mondano, siano state ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi umilia due inquiline : “Spero mio figlio non ne porti una così a casa” : Eleonora Giorgi è assoluta protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip 3. Sa sempre come far parlare di sé l’attrice italiana. E non risparmia mai polemiche. Anzi, una delle più discusse è certamente quella con Barbara Palombelli, conduttrice di Forum. Come se non bastasse, però, Eleonora Giorgi a volte dimentica di essere ripresa ventiquattro ore su ventiquattro e si lascia andare a giudizi su persone terze che vengono tirate ...